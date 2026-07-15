Thomas Tuchel pasó por alto un importante detalle de Argentina previo a las Semifinales contra Inglaterra: “No estaba al tanto”

Las Selecciones de Inglaterra y Argentina se enfrentarán este miércoles 15 de julio en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en un partido que podrás ver a través de la señal de TV Azteca, pero antes del silbatazo inicial el técnico de los Tres Leones, Thomas Tuchel, habló ante los medios sobre el complicado compromiso que tendrán que disputar en la cancha de Atlanta.

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Thomas Tuchel no estaba al tanto de las cábalas de Argentina previo al partido ante Inglaterra

La Selección de Argentina optará por usar su segundo uniforme ante Inglaterra como una cábala recordando el legendario partido del Mundial de México 86 en donde la Albiceleste derrotó 2-1 a los europeos de la mano de dos genialidades de Diego Armando Maradona.

Tuchel fue consultado por Rodrigo Ornelas, reportero de TV Azteca, sobre la indumentaria argentina para este duelo y sobre sus rituales previos a los encuentros y reconoció no estar al tanto de los motivos por los que usarían este segundo uniforme; sin embargo, señaló que él habría hecho lo mismo.

"¿Es su camiseta de la suerte y la eligieron así? No estaba al tanto. Yo hubiera hecho lo mismo si son ellos, si fuera supersticioso haría eso mismo. Tengo que darles el crédito en eso. Yo también tengo mis propias supersticiones y rutinas que nos mantienen", declaró Tuchel para Azteca Deportes.

No te pierdas del partido entre Argentina e Inglaterra a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con el arranque de la transmisión desde las 12:40 horas y con el partido iniciando en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

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