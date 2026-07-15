Goleadores Mundial 2026: tabla ACTUALIZADA tras gol de Mikel Oyarzabal hoy 14 de julio 2026

Terminó una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y la Selección de España consiguió su pase a la Final tras vencer a Francia por 2-0 con goles de Pedro Porro y de Mikel Oyarzabal, este último en plena pelea por el título de goleo de la justa mundialista, aunque aun lejos de los punteros.

Te puede interesar: No es solo futbol: qué significa históricamente para los argentinos el partido Inglaterra - Argentina

Francia vs España | RESUMEN y GOLES | España a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé no pudo marcar diferencia este martes ante España y acabó el partido sin sumar anotaciones para la tabla de goleo en la que ahora solo compite contra Lionel Messi, luego de la eliminación de Erling Haaland y Noruega.

El delantero francés dejó su cuenta personal en ocho anotaciones, mismo número que Messi que jugará mañana ante Inglaterra.

Por su parte, los ingleses cuentan con dos goleadores que también compiten por la Bota de Oro del Mundial 2026, se trata de Jude Bellingham y Harry Kane con seis anotaciones cada uno.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 France’s Kylian Mbappe looks dejected after the match REUTERS/Kai Pfaffenbach|Kai Pfaffenbach/REUTERS

Mbappé aun tendrá oportunidad de sumar goles en el partido por el tercer lugar en donde espera al perdedor del duelo entre Inglaterra y Argentina y buscará convertirse en el primer jugador en convertirse en el máximo goleador de dos Copas Mundiales.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé | Francia - 8 goles Lionel Messi | Argentina - 8 goles Erling Haaland | Noruega - 7 goles Jude Bellingham | Inglaterra - 6 goles Harry Kane | Inglaterra - 6 goles Ousmane Dembélé | Francia - 5 goles Mikel Oyarzabal | España - 5 goles

Te puede interesar: Los partidos de mañana miércoles 15 de julio del Mundial 2026