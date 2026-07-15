Goleadores Mundial 2026: tabla ACTUALIZADA tras gol de Mikel Oyarzabal hoy 14 de julio 2026
La tabla de goleo del Mundial 2026 se mueve ligeramente con el gol de Mikel Oyarzabal
Terminó una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y la Selección de España consiguió su pase a la Final tras vencer a Francia por 2-0 con goles de Pedro Porro y de Mikel Oyarzabal, este último en plena pelea por el título de goleo de la justa mundialista, aunque aun lejos de los punteros.
Te puede interesar: No es solo futbol: qué significa históricamente para los argentinos el partido Inglaterra - Argentina
Francia vs España | RESUMEN y GOLES | España a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026
Kylian Mbappé no pudo marcar diferencia este martes ante España y acabó el partido sin sumar anotaciones para la tabla de goleo en la que ahora solo compite contra Lionel Messi, luego de la eliminación de Erling Haaland y Noruega.
El delantero francés dejó su cuenta personal en ocho anotaciones, mismo número que Messi que jugará mañana ante Inglaterra.
Por su parte, los ingleses cuentan con dos goleadores que también compiten por la Bota de Oro del Mundial 2026, se trata de Jude Bellingham y Harry Kane con seis anotaciones cada uno.
Mbappé aun tendrá oportunidad de sumar goles en el partido por el tercer lugar en donde espera al perdedor del duelo entre Inglaterra y Argentina y buscará convertirse en el primer jugador en convertirse en el máximo goleador de dos Copas Mundiales.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
- Kylian Mbappé | Francia - 8 goles
- Lionel Messi | Argentina - 8 goles
- Erling Haaland | Noruega - 7 goles
- Jude Bellingham | Inglaterra - 6 goles
- Harry Kane | Inglaterra - 6 goles
- Ousmane Dembélé | Francia - 5 goles
- Mikel Oyarzabal | España - 5 goles
Te puede interesar: Los partidos de mañana miércoles 15 de julio del Mundial 2026