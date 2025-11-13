El tiempo que estaría de baja el portero Kevin Mier de Cruz Azul

Este miércoles 12 de noviembre del 2025, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales que Kevin Mier sufrió una fractura de tibia tras la entrada de Carrasquilla en la Jornada 17 ante Pumas.

Debido a su lesión, el arquero colombiano será sometido a una intervención quirúrgica este jueves 13 de noviembre del 2025 y será baja del equipo por tiempo indefinido hasta el momento.

"CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada

Nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación".

El tiempo de recuperación de la lesión de Kevin Mier

Si bien, Cruz Azul no dio a conocer el tiempo de recuperación que tendrá Kevin Mier, se calcula que el tiempo que estaría fuera el portero sea entre 3 a 6 meses.

Tomando en cuanta lesiones que han sufrido otros jugadores, el tiempo de recuperación oscila entre 3 y 6 meses, aunque en casos complejos puede extenderse más. Todo dependerá de la evolución que vaya teniendo el portero.

Con su lesión, Kevin se perderá la Liguilla del Apertura 2025, la Copa Intercontinental y el inicio del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Por el momento, su lugar lo terminará ocupando el guardameta suplente Gudiño. Además, el portero Emmanuel Ochoa tiene la posibilidad de pelear por un lugar en la titularidad del equipo.