Revelan la verdad de si Cruz Azul planea fichar a otro portero tras la fractura de Kevin Mier

No alcanzar el liderato y sufrir la derrota 3-2 contra Pumas en el Estadio Cuauhtémoc estuvo lejos de ser la peor noticia de ese día para Cruz Azul, pues La Máquina perdió a Kevin Mier por una durísima agresión que le quebró la tibia , propinada por un patadón de Adalberto Carrasquilla. Ahora muchos se preguntan si ficharán a un nuevo portero o no.

En ese sentido, según la información de Gerardo González, ya quedó definido que Cruz Azul no piensa fichar a otro portero para el 2026. Kevin Mier (cuyo rival no fue expulsado por una insólita razón) será el guardametas cuando regrese y, mientras tanto, se le dará oportunidad a Andrés Gudiño como el titular debajo de los tres postes.

MEXSPORT Kevin Mier y su lesión en Cruz Azul

¿Por qué Cruz Azul no contratará a otro portero tras la lesión de Kevin Mier?

La decisión de la directiva de La Máquina Cementera pasa porque en realidad no puede fichar a ningún futbolista para la Intercontinental y lo que resta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, puesto que el mercado de fichajes está cerrado. Es decir, podría comprar a un arquero pero recién para 2026, siendo que en febrero Mier ya estará recuperado.

En ese sentido, todo apunta a que Andrés Gudiño tendrá la confianza total de Nicolás Larcamón para intentar dar lo mejor de sí en estos playoffs en los que se medirán contra las Chivas de Guadalajara en los cuartos de final. El arquero de 28 años tendrá su gran oportunidad de demostrar de qué está hecho.

Instagram: Cruz Azul Andres Gudiño será el portero de Cruz Azul

¿Qué lesión sufrió Kevin Mier y cuál será su tiempo de recuperación?

Kevin Mier sufrió la fractura de la tibia de su pierna derecha, lo que le dejará fuera de las canchas por un tiempo cercano a los 3 meses. Algo curioso es que su agresor, Coco Carrasquilla, ni siquiera vio la tarjeta roja por darle un planchazo muy grave.

Más allá de todo, Larcamón y la directiva confían en el portero colombiano de 25 años para cuando regrese y en Gudiño para lo que resta de competencia en este 2025, ya que Cruz Azul no comprará a ningún otro arquero.

