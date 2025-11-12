OFICIAL: Kevin Mier sufre fractura de tibia y se pierde la Liguilla

El conjunto de Cruz Azul publicó el reporte médico del guardameta colombiano Kevin Mier donde notifica que sufre una fractura de tibia causada en el partido de la Jornada 17 ante Pumas, y será sometido a una intervención quirúrgica este jueves 13 de noviembre.

Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes

El incidente ocurrió tras una fuerte entrada del jugador de Pumas Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, que dejó a Mier tendido en el césped con evidentes gestos de dolor. El portero fue retirado en camilla y trasladado de inmediato para estudios clínicos, los cuales revelaron el peor escenario: una fractura ósea que lo alejará de las canchas por tiempo indefinido.

¿Cuánto será el tiempo de recuperación de Kevin Mier?

El club cementero emitió un comunicado en el que se detalla que Mier será intervenido quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México. Aunque la operación está programada para este jueves, el tiempo de recuperación aún no ha sido determinado, ya que dependerá de la evolución postoperatoria y de los estudios complementarios que se realicen en los próximos días.

También te puede interesar:



La lesión de Kevin Mier representa un duro golpe para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, que se encuentra en plena preparación para la Liguilla del Torneo Apertura 2025 donde buscan su décimo título en el futbol mexicano. El arquero cafetalero había sido una de las figuras más consistentes del campeonato, consolidándose como titular indiscutible y pieza clave en el esquema defensivo.

¿Quién tomará el puesto de Kevin Mier en la Liguilla?

Con su ausencia, Cruz Azul deberá recurrir a Andrés Gudiño en la portería para los encuentros que sostendrá ante Chivas de Guadalajara en los cuartos de final

La noticia también ha generado inquietud en el entorno de la selección colombiana, donde Mier comenzaba a perfilarse como una alternativa seria para la convocatoria rumbo a las eliminatorias mundialistas. Su recuperación será seguida de cerca por el técnico Néstor Lorenzo.

