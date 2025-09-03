Tiene 22 años, cuesta 0 pesos y mandó a la banca a 2 jugadores en la Liga BBVA MX

Óscar García es el jugador que tiene 22 años y que en este Apertura 2025 mandó a la banca a 2 porteros de experiencia y con recorrido en la Liga BBVA MX. El jugador que no tiene precio en el mercado, según Transfermarkt, le quitó el puesto a Alfonso Blanco y a Óscar Jiménez, quien llegó a León hace un año luego de salir del América en busca de minutos . De todos modos, solo le dieron la oportunidad de disputar un partido en el presente torneo.

El arquero es canterano de León, pasando por todas las categorías inferiores hasta ser tomado en cuenta para el primer equipo. Su gran oportunidad llegó en la segunda fecha, cuando los Panzas Verdes derrotaron por la mínima a Chivas , teniendo un gran debut al mantener su portería en cero, aunque también se llevó su primera amonestación.

@oscar23g_ Óscar García le quitó la titularidad a Alfonso Blanco y Óscar Jiménez en el Apertura 2025

El “Gato”, como lo llaman sus compañeros, también jugó la jornada 3 en la que su equipo fue goleado 4-1 ante Cruz Azul. Después de ello vino el parón de la Liga BBVA MX por la Leagues Cup 2025, torneo que no disputó el portero, ya que su lugar lo tomó Óscar Jiménez, que poco pudo hacer para revertir los malos resultados del club esmeralda, pues perdieron sus 3 partidos.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números del arquero de 22 años con León

Óscar García ha disputado 6 partidos en el Apertura 2025 con León, pues la primera jornada del presente torneo no fue contemplado, al igual que para la Legues Cup. Después del torneo internacional, el arquero tomó la titularidad en la Liga BBVA MX y desde entonces no la ha soltado, brindando buenas actuaciones.

“Gato” García: Un sueño cumplido 💚



24 años después, un portero leonés vuelve a defender nuestro arco en Primera División.#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/M8itSQ6PMK — Club León (@clubleonfc) July 20, 2025

García ha mantenido la valla invicta en tres ocasiones: ante Chivas, Necaxa y Querétaro. Sin embargo, en los partidos que ha disputado el portero de 22 años ha recibido 8 goles contra Cruz Azul, Rayados y Pachuca.

El “Gato” se ha ganado la confianza del entrenador Eduardo Berizzo, quien le dio la oportunidad ante las inconsistencias en el arco de Blanco y Jiménez, a lo que el canterano ha respondido de buena manera, pues desde que tomó la batuta León suma 10 puntos.