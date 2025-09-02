Se fue del América por falta de minutos, pero en su nuevo equipo solo lo han dejado jugar un partido

Óscar Jiménez salió del América hacia León por falta de minutos, pero en su nuevo equipo vive la misma historia, pues en este Apertura 2025 solo ha disputado un partido de 7 posibles. El guardameta no ha tenido la relevancia que esperaba con los Panzas Verdes, prueba de ello el partido que le ganó su equipo 3-0 a Querétaro , en el que fue banca.

El ex de América saltó a la cancha en la primera jornada del torneo en la que León cayó en casa ante Atlético de San Luis . En ese encuentro el portero fue amonestado y tuvo una calificación de 6.7, según la plataforma Sofascore. Además, Jiménez tuvo las siguientes estadísticas:



2 atajadas

67% pases completos

47 toques

7 pases largos completos

1 gol recibido

@oscarfcofabela1 Óscar Jiménez solo ha jugado un partido de 7 con León en el Apertura 2025

Óscar se fue del América en verano de 2024 y desde entonces lleva 3 torneos con su nuevo equipo, en los que solo ha visto actividad en 13 partidos, recibiendo 19 goles y 4 tarjetas amarillas en 1,170 minutos disputados, de acuerdo con las estadísticas de BeSoccer.

El eterno arquero suplente del América

Óscar Jiménez llegó al América a principios de 2017 por petición de Ricardo Lavolpe, quien en ese tiempo era el entrenador del club. Sin embargo, su rol fue secundario, ya que el arquero titular era Agustín Marchesín.

El argentino salió hacia Europa, pero la directiva azulcrema se encargó de repatriar a su hijo pródigo: Guillermo Ochoa, quien se quedó con la titularidad, mientras que Jiménez le tocó comer banca durante 4 años más.

Ochoa se fue de las Águilas a principios de 2023 para seguir en la élite del futbol y tras ello Óscar recibió la confianza para ser el portero titular, aunque la directiva trajo a un joven guardameta llamado Luis Malagón para generar competencia.

Jiménez arrancó jugando el torneo, pero al paso de las fechas los aficionados comenzaron a recriminarle goles que a su parecer habían sido errores del guardameta. Por ello, Fernando “Tano” Ortiz decidió sentarlo y darle la oportunidad a Malagón, quien la aprovechó a tal grado de consolidarse en el arco americanista y de la Selección Mexicana.

Óscar fue banca en el bicampeonato que logró América de la mano de André Jardine y después de ello salió hacia León en busca de más minutos, pero hasta el momento no ha podido ganarse la titularidad.