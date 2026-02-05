Figura de la F1 ataca a Checo Pérez; asegura que Cadillac decepcionará en 2026

Restan menos de dos meses para que se lleve a cabo el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , por lo que las prácticas al interior de cada una de las escuderías ha comenzado. En ese sentido, recientemente una figura de la F1 ha concedido declaraciones que, de cierta forma, dejan mal parado a Cadillac y Checo Pérez.

Como sabes, Cadillac hará su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, para ello, contrató a Checo Pérez y Valtteri Bottas gracias a su experiencia en la pista. No obstante, ni siquiera esta situación hace que Esteban Ocon considere que esta constructora será una de temer en la próxima campaña.

¿Qué dijo Esteban Ocon sobre Checo Pérez y Cadillac?

La pretemporada de la Fórmula 1 continúa con las pruebas en los testeos de Barcelona, esto en medio de los cambios confirmados en donde los monoplazas estarán mucho más similares en relación a campañas pasadas. En ese sentido, Esteban Ocon reveló que Cadillac es una de las escuderías menos competitivas hasta ahora.

El piloto de Hass concedió sus primeras evaluaciones sobre las prácticas y, según sus palabras, lo ocurrido con Cadillac no será un tema a temer pese a la llegada de Checo Pérez y Valtteri Bottas, esto luego de los cambios en la reglamentación de la Fórmula 1 que no habrían sido bien adoptados por la nueva escudería.

“Por ahora, eso es lo que Barcelona nos ha dicho. Estará más apretado en el grupo de atrás con Racing Bulls, Alpine y nosotros, y un pequeño escalón por detrás, por ahora, Audi y Cadillac”, dijo Esteban Ocon en una charla con Motorsport y a unas semanas para el inicio de la temporada 2026. ¿Qué ocurrirá con Checo Pérez?

¿Cuáles son los primeros 4 GP’s que la temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, en Australia. Posteriormente, Checo Pérez y compañía viajarán a China, Japón y Bahréin para disputar los GP el 15 y 29 de marzo, así como el 12 de abril del 2026.