El DELANTERO que busca Pumas en EUROPA en el cierre del mercado de fichajes

Pumas sigue acelerando para poder cerrar a su nuevo delantero. A un día del cierre del mercado de fichajes en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el Club Universidad Nacional sigue negociando y luego de que se cayera el tema de Anthony Martial, quien va a ser jugador de Monterrey, el cuadro dirigido por Efraín Juárez ya tiene otra opción en el radar desde Europa.

Te puede interesar: OFICIAL: Revelan CONVOCATORIA de la Selección Mexicana para el Mundial

El nuevo delantero que busca Pumas

De acuerdo a diversos reportes, la escuadra del Pedregal se encuentra en negociaciones con Ezequiel Ávila, delantero argentino que juega para el Real Betis. La intención del cuadro de la UNAM es traer a ‘Chimy’ a manera de préstamo por un año con opción a compra, lo que va a depender del desempeño del atacante.

Y es que se han manejado muchos nombres de cara al cierre de transferencias, no obstante, las negociaciones con ‘Chimy’ Ávila estarían avanzadas para poder traer al delantero que tanto ha sonado en Pumas.

En las filas del Real Betis, el atacante argentino tiene un registro de 41 partidos jugados con cinco goles y dos asistencias. Entre otros de sus equipos, fue parte del Osasuna, donde vio 123 encuentros disputados con 29 anotaciones y 10 asistencias. Con el Huesca, ‘Chimy’ Ávila hizo 17 goles en 71 compromisos. Por otro lado, en Argentina fue parte de San Lorenzo de Almagro, donde disputó 30 partidos registrando don goles y dos asistencias.

Actualmente, el delantero de 31 años de edad tiene un valor aproximado a los dos millones de euros y tiene contrato vigente con el Betis hasta 2027.

En el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Pumas se ubica en el lugar 10 de la tabla general con 9 puntos, resultado de dos victorias, tres empates y dos derrotas. Para la Jornada 8, el conjunto de la UNAM visita a Mazatlán en el Estadio El Encanto, partido a disputarse este viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo de la CDMX, encuentro que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: ¡PARTIDAZO! México jugaría ante Francia y Mbappé previo al Mundial 2026