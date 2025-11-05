Tigres, favorito a conquistar el Apertura 2025; este es el dato del que nadie habla

Tigres continúa en plena preparación para disputar la Jornada 17 del torneo Apertura 2025 , mismo que concluirá este fin de semana. Ante ello, y a tan solo unas semanas para el inicio de la Liguilla, los de Nuevo León se perfilan como favoritos por un dato del que muy pocos hablan.

Después de 16 jornadas, Tigres ha venido de menos a más y, en estos momentos, forma parte de los cuatro candidatos al título del Apertura 2025 junto a Cruz Azul, América y Toluca; sin embargo, los felinos cuentan con algo a su favor que ni celestes, azulcremas o choriceros tienen. ¿De qué se trata?

¿Por qué Tigres es favorito a ganar el Apertura 2025?

Después de 16 jornadas disputadas, Tigres destaca sobre el resto de las instituciones por ser el cuadro al que menos partidos le han anotado con un total de 8. En otras palabras, solo en el 50 por ciento de los juegos de la temporada los felinos han recibido algún gol.

Este dato es por demás llamativo si se considera lo que ocurre con los otros favoritos al título del Apertura 2025. Cruz Azul, por ejemplo, ha recibido gol en 11 de los 16 juegos que ha tenido hasta ahora, misma cantidad que suman otras escuadras como los Diablos Rojos y el Club América.

Por si lo anterior fuera poco, Tigres es, en estos momentos, la mejor defensiva del Apertura 2025 al permitir únicamente 15 goles en 16 juegos, menos que los 16, 17 y 18 que suman América, Cruz Azul y Toluca. Finalmente, los felinos son la tercera mejor ofensiva con 32 tantos hasta ahora.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver el último partido de Tigres?

Recuerda que Tigres cerrará su participación en el torneo regular del Apertura 2025 este sábado cuando reciba al Atlético de San Luis, en un juego en donde el Volcán, seguramente, estará a reventar. El partido está programado para iniciar en punto de las 17:00 horas a través de Azteca 7.