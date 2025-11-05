Tom Brady clona a su mascota a dos años de su muerte; ¿cuánto costó este proceso?

En los últimos días el nombre de Tom Brady se volvió tendencia en las redes sociales luego de confirmar que el proceso de clonación de su mascota fue un rotundo éxito. Vale decir que su perrita, Lua, perdió la vida hace un par de años, por lo que este hecho conmocionó a sus millones de seguidores.

Fue durante este martes que Tom Brady anunció la llegada de su nueva mascota Junie, quien es un clon de Lua, integrante de su familia que falleció hace unos meses. Cabe mencionar que la clonación se realizó bajo la compañía Colossal Biosciences, por lo que muchos se preguntan cuál fue el costo de este proceso.

¿Cuánto le costó a Tom Brady clonar a su mascota?

Colossal Biosciences es una compañía de biotecnología que tiene su sede en Dallas, misma en la que Tom Brady es inversor. Ante ello, fue a través de un comunicado en el que Colossal revela que el proceso de clonación fue un éxito, lo cual generó la emoción y alegría de la leyenda de la NFL.

Ahora bien, ¿cuánto costó este proceso? La empresa encargada de este hecho cuenta con licencias de tecnología dentro del Instituto Roslin de Edimburgo, el cual se volvió famoso por clonar a la oveja Dolly hace casi tres décadas. Ante ello, el portal Récord menciona que el costo para la clonación de un perro va desde los 50,000 hasta los 85,000 dólares.

Dicha cantidad puede pasar notablemente alta; sin embargo, vale decir que el siete veces campeón de la NFL cuenta con un patrimonio por demás espectacular luego de los años que le entregó a los Patriotas de Nueva Inglaterra y, en su última etapa, a los Bucaneros de Tampa Bay.

¿Qué dijo Tom Brady sobre la clonación de su perrita fallecida?

En más de una ocasión Tom Brady ha mostrado el cariño que tiene por sus mascotas y los animales en general, por lo que, lejos de ver esto como un experimento, lo analiza como una oportunidad para tener de nuevo a ese ser querido que tanto amó, aunque este hecho, lógicamente, ha generado distintos comentarios en las redes.