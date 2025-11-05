Fue leyenda del Toluca, fue a Europa y decepcionó a todos en su regreso a México con América

Este sábado se llevará a cabo el duelo entre Toluca y América, un compromiso que podría definir al próximo líder del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Ante esto, vale la pena recordar la etapa de una auténtica leyenda de los choriceros que, sin embargo, no pudo brillar en Coapa.

Christian Martinoli se pronuncia sobre la decepcionante eliminación del Toluca

Hablamos nada más y nada menos que de Vicente Sánchez, quien hoy en día es director técnico pero que, en el pasado, llegó a ser uno de los baluartes de la época dorada del Toluca. Sus goles llamaron la atención del América, equipo con el que, sin embargo, no alcanzó el mismo nivel.

¿Cómo pasó Vicente Sánchez del Toluca al América?

Vicente Sánchez fraguó una mancuerna de terror junto a Sinha y José Cardozo, por lo que los tres destrozaron a la Liga durante varias temporadas. De hecho, la virtud del uruguayo hizo que, en 266 encuentros y poco menos de 22 mil minutos, se hiciera presente con 96 anotaciones y 11 pases a gol.

Estos números no solo lo hicieron uno de los mejores del futbol mexicano, sino que también comenzó a llamar la atención de equipos de Europa. Fue así como el Schalke 04 de Alemania se fijó en él y pagó cerca de un millón de euros, aunque solo pudo firmar cuatro anotaciones y tres asistencias en los poco más de dos años que estuvo con el club.

¿Vicente Sánchez decepcionó en el América?

El uruguayo llegó al América en julio del 2010 como uno de los refuerzos bombas del club, mismo en el que permaneció durante un año y medio hasta regresar a su país natal. Sus números en Coapa no fueron malos (14 goles y 14 asistencias en 57 partidos); sin embargo, no se acercaron a lo que logró con los Diablos Rojos en su momento.

¿Qué es de Vicente Sánchez actualmente?

Después de despedirse de las canchas hace unos años, Vicente Sánchez comenzó su carrera como Director Técnico dentro de Cruz Azul , equipo con el que obtuvo la Copa de Campeones de la Concacaf más reciente. Hoy en día, el uruguayo se encuentra a la espera de una nueva oportunidad en el banquillo.