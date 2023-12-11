Tigres vs Pumas, Apertura 2023, Liga MX
Resumen: Tigres 1-1 Pumas | Vuelta Semifinal, Apertura 2023 Regístrate y ve GRATIS aquí

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Resumen: Tigres 1-1 Pumas | Vuelta Semifinal, Apertura 2023

Con goles de Gabriel ‘Toro’ Fernández y Juan Pablo Vigón, Tigres y Pumas empataron en la Vuelta de la Semifinal del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Por: Azteca Deportes

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