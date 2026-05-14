El principal reto de Tigres para la final de Concachampions

Si los Tigres quieren conquistar el título de la Concacaf Champions Cup deberán superar lo que más se les complicó este semestre: ganar como visitantes. Solamente han obtenido un triunfo en sus últimos 10 encuentros fuera del “Volcán” .

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Esto de cara a la final contra el Toluca que se jugará a partido único en el Estadio Nemesio Díez, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de mayo a las 18:00 horas tiempo del centro de México.

Los dirigidos por el técnico Guido Pizarro han sufrido para obtener resultados positivos cuando están fuera de casa y además tendrán que visitar la cancha en donde hace seis meses perdieron un título de Liga BBVA MX en el Apertura 2025.

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Un pagaré a saldar para Tigres

La deuda pendiente para los “Felinos” como visitantes se agudizó este 2026, ya que en los 15 encuentros que tuvieron en patio ajeno, tanto de liga como de “Concachampions”, registraron un saldo de apenas cuatro victorias, por siete derrotas y cuatro empates.

Aunque cabe señalar que el triunfo más reciente del equipo de la “U” de Nuevo León se dio apenas hace unas semanas, cuando se impuso por la mínima en la semifinal de ida de la Concacaf contra el Nashville de la MLS.

Toluca fuerte en casa

Por el contrario, los Diablos Rojos han tenido la localía como una de sus fortalezas en los últimos años. Actualmente llevan una racha de siete triunfos, dos empates y tan solo un descalabro en sus 10 juegos más recientes en la “Bombonera”.

Sin embargo, la derrota que sufrieron en este lapso se remonta apenas a la ida de los cuartos de final contra el Pachuca, en la que cayeron por un gol. De hecho los Tuzos son el único club que han podido vencerlos en el Nemesio Díez durante todo un año.

El premio de la Concachampions

El ganador de la Final a partido único entre los dos clubes mexicanos será coronado campeón regional de clubes y asegurará su clasificación para la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2029.

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