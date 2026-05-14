Nadie lo recuerda, pero sería la BAJA más IMPORTANTE del América para el próximo torneo

La eliminación del Club América a manos de los Pumas de la UNAM ha pegado fuerte en Coapa, esto después del deseo de la institución por volver a los planos estelares de la mano de un André Jardine que, pese a ganar un tricampeonato, ha quedado a deber en el último año.

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Ahora, el entrenador brasileño tendrá que fraguar un plantel lo suficientemente competitivo para buscar el protagonismo de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, el técnico del América tendrá que hacerlo con una de las bajas más importantes que el club ha tenido en el último lustro.

¿Qué baja tendrá América en el cuerpo técnico de André Jardine?

Como sabes, el partido de vuelta ante Pumas habría sido el último en el que Paulo Víctor forma parte del cuerpo técnico de André Jardine como su auxiliar principal, esto después de aceptar una oferta para regresar a su país natal con miras a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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Ayer olvidé mencionarlo tras la eliminación, pero si hablamos de ausencias ultra sensibles que tendrá América para el próximo torneo, tenemos que incluir a Paulo Víctor 🇧🇷. Recordar que para el Apertura 2026, André Jardine ya no contará con él debido a que ahora dirigirá a las… pic.twitter.com/qV56igganG — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 11, 2026

Como sabes, fue hace unas semanas cuando se confirmó que Paulo Victor había aceptado una oferta de parte de la Selección de Brasil para hacerse cargo de las categorías Sub-20 y Sub-23, esto con miras al proceso de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Es así como el brasileño ya no formará parte del cuadro técnico del América para el Apertura 2026, por lo que André Jardine deberá buscar otro elemento de confianza considerando que, con él, la escuadra azulcrema creó uno de los momentos más importantes en su historia: el tricampeonato.

¿Qué dejó Paulo Victor como auxiliar del América?

Fue en 2023 cuando Paulo Victor llegó al América tras ser entrenador de la Sub-20 del Palmeiras para acompañar a André Jardine. Con el equipo azulcrema, el carioca logró tres títulos de Liga, aunque previo a su etapa en México trabajó con distintos jugadores como Estevao y Endrick.