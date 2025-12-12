Tigres confío en él aunque su precio cayó a menos de la mitad; hoy está en el mejor momento de su carrera

Tigres de la UANL le ganó 1-0 a Deportivo Toluca en el partido válido por la ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Con eso, también se puede decir que hubo un triunfo táctico de Guido Pizarro contra Antonio Mohamed . Y entre los aciertos del entrenador estuvo el incluir a Diego Lainez como titular y confiar en él todo este tiempo.

El extremo de 25 años fue quien aportó la asistencia para el gol de Ángel Correa en la final de ida del Apertura 2025 y fue la gran figura del equipo de Pizarro en ese encuentro disputado en ‘El Volcán’. Una curiosidad es que en los últimos años su valor de mercado cayó a menos de la mitad. No obstante, Tigres confió en él y el jugador ya cumplió con creces.

Diego Lainez en Tigres|Jorge Martinez/MEXSPORT

El partidazo que jugó Diego Lainez en la final entre Tigres y Toluca

El delantero de Tigres fue quien estuvo atento al error del portero de Toluca y le dio el pase al argentino Correa para que estableciera el 1-0 definitivo en el partido de ida. No obstante, sus estadísticas en general fueron muy buenas. Según SofaScore, tuvo un 7.7 de puntuación, siendo el mejor de todos. A continuación, los detalles:

1 asistencia

1 ocasión clara creada

34/44 (77%) pases precisos

1 tiro al palo

60 toques

2 faltas recibidas

3/3 entradas ganadas

1 intercepción

1/1 regate completado

Así bajó el precio de Diego Lainez en los últimos años

Diego Lainez en el Betis|MEXSPORT/MEXSPORT

Más allá de que en la actualidad está teniendo un gran nivel y hasta podría jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional de México, el precio de Diego Lainez ha bajado mucho en los últimos 6 años. Cuando era jugador del Real Betis de España, su valor de mercado era de 14 millones de euros, según Transfermarkt.

Lejos de esos 14 md€, en la actualidad el precio de Lainez es de 4.5 millones de la moneda europea. De todos modos, su rendimiento no para de crecer en Tigres. Con la playera de los felinos ha dado 9 contribuciones de gol (5G + 4A) en 21 partidos jugados en este Apertura 2025.

