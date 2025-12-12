Guido Pizarro le ganó tácticamente al Turco Mohamed en el Apertura 2025: “la primera vez que...”

A pesar de los fantasmas de Tigres por el 14 de diciembre , el equipo universitario se impuso 1-0 contra Toluca en ‘El Volcán’ y se quedó con el encuentro de ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Allí, hay una estadística que refleja que Guido Pizarro le ganó tácticamente a Antonio ‘Turco’ Mohamed.

La estadística en cuestión, según lo que aportó el sitio especializado Statiskicks en su cuenta de X (ex Twitter), dice que durante la primera mitad del juego Toluca no pateó a la portería rival por primera vez en todo el torneo. Esto refleja la fortaleza defensiva felina. Eso sí, en el segundo tiempo hubo una atajada fenomenal de Nahuel Guzmán que terminó en milagro.

Tigres frente a Toluca|Tomas Regueiro/MEXSPORT

El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León demostró ser algo superior que los Diablos Rojos, sobre todo por tener un tiro más hacia el arco rival y porque tuvo 8 saques de esquina, mientras que los del ‘Turco’ no tuvieron ningún córner a su favor. Esto refleja que hubo algunos ataques menos por parte de la visita en la primera final.

¿Qué dijo Guido Pizarro sobre la fortaleza defensiva de Tigres de la UANL?

El director técnico argentino de Tigres de la UANL valoró mucho a Nahuel Guzmán, el portero del equipo universitario. “Las estadísticas lo agrandan en la historia del futbol mexicano, para mí es uno de los arqueros más importantes de la historia de esta liga. El equipo hizo un partido completo y, las pocas veces que llegaron, Nahuel respondió”, dijo el DT en conferencia.

Tigres le ganó a Toluca la final de ida|Mexsport

Asimismo, el entrenador remarcó la importancia de la afición de Tigres en el ‘Volcán’. “Aprovechar, disfrutar, remarcar que lo de nuestra gente es algo único y quedó demostrado la importancia que tiene para nosotros. Para mí es un orgullo ver a la gente así y ver la conexión que tiene con el plantel. Ojalá que le podamos regalar una alegría el día domingo”, agregó Pizarro.

¿Cuándo juegan Toluca y Tigres la revancha de la Gran Final?

El partido válido por la revancha de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres se jugará el próximo domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Nemesio Diez (la Bombonera).

