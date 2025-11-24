Jenni Hermoso: De campeona del mundo a conquistar la Liga BBVA MX Femenil

Tigres Femenil se han coronado como campeonas de la Liga BBVA MX Femenil tras derrotar este domingo 23 de noviembre a las Águilas del América por la mínima diferencia, pero con un marcador global de 4-3, en un partido en el que Jenni Hermoso ha conquistado su segundo título en México.

Jenni Hermoso llegó a Tigres Femenil en el 2024 con etiqueta de campeona del mundo tras conquistar el Mundial Femenil de Australia Nueva Zelanda 2023 con la Selección de España.

En su primera aventura con las Amazonas, Hermoso levantó el trofeo de Campeón de Campeonas 2024 y ahora ha revalidad su condición como una de las mejores del mundo al ganar el título del Apertura 2025.

La jugadora española fue una de las piezas clave en el esquema de Pedro Martínez Losa disputando la totalidad de los partidos tanto en la fase regular como en la Liguilla y marcando un total de 15 goles incluyendo ambas instancias.

Hermoso llegó a México para el Pachuca, pero ha sido en Tigres Femenil en donde ha encontrado la consagración del campeonato de liga, mismo que ya había ganado también en su paso por Rayo Vallecano, Barcelona y Atlético de Madrid.

Cristian de Marchena/Cristian de Marchena Sandra Stephany Mayor of Tigres during the final second leg match between Tigres UANL and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 23, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.

Jenni Hermoso gana su primera Liga BBVA MX Femenil

Jenni Hermoso ha ganado títulos en casi todos los equipos en los que ha militado y con Tigres Femenil suma un nuevo cetro para su palmarés en el que destaca la Copa del Mundo, la Champions League Femenil y varios campeonatos ligueros en España.

En la vitrina de Hermoso se encuentra un total de 17 títulos a nivel de clubes incluyendo siete Ligas de España, cinco Copas de la Reina, una Copa de Francia con el PSG, dos Supercopas de España, un Campeón de Campeones y ahora una Liga BBVA MX Femenil.

Solo con Pachuca y Tyreso FF de Suecia no pudo seguir sumando títulos a su palmarés.

