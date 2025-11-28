La maldición que arrastra Guido Pizarro en los partidos de Liguilla

Los Tigres sufrieron una dura derrota ante los Xolos por marcador de 0-3 en el encuentro de ida de los cuartos de final del Apertura 2025, con el que se agrava la maldición que arrastra el técnico Guido Pizarro en los partidos de Liguilla.

Ahora los dirigidos por el “Conde” tendrán que buscar ganar en casa por tres goles de diferencia en el encuentro de vuelta contra los Xolos, para avanzar a semifinales. Con la principal barrera que ha tenido el estratega argentino desde que se convirtió en entrenador.

Una nueva barrera que deberá pasar Tigres

Esto ya que a pesar de que Pizarro ha tenido un gran rendimiento en fase regular, ubicando al conjunto de la UANL en los primeros lugares de la tabla, no ha podido ganar ningún juego de fase final en los dos certámenes que ha comandado.

Guido en los juegos de esta índole tiene un saldo de tres empates y dos derrotas, al recordar que tuvieron dos igualadas ante el Necaxa en los cuartos de final del Clausura 2025, pero avanzaron por mejor posición en la tabla.

Posteriormente empató en la semifinal de ida contra el Toluca y luego perdió en la vuelta para quedar eliminado en el certamen anterior; con lo que ahora hila dos descalabros con el resultado que se dio en el Estadio Caliente este 26 de noviembre.

Confían en la remontada

En los futbolistas de la “U” de Nuevo León existe la confianza en que se pueda acabar esta mala racha y además obtener el resultado para avanzar a la siguiente ronda de la LIGA BBVA MX.

“Creo que el equipo ya está mentalizado en lo que va a ser el partido el sábado, que es de vida o muerte, es matar o morir, y sin duda que con nuestra gente vamos a tener un gran apoyo”, declaró el mediocampista Fernando Gorriarán al salir del partido en la frontera.

El futbolista de los Tigres reconoció que fue un duro golpe el marcador que tuvieron ante los Xolos y que no tuvieron la actuación a la que tienen acostumbrados a su afición.

“Ahora hay que hacer autocrítica, puertas hacia adentro. Sabemos que cometimos tres errores, nos costaron caro, tuvieron una contundencia muy grande, pero la ilusión, el compromiso y las ganas de dar vuelta esta serie con nuestra gente el sábado es muy grande”, dijo.

