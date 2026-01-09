Tigres tendría avanzada la negociación para FICHAR a John Elmer Solís

Tigres está gestando una contratación que ha genera expectativa en su afición, y es el probable fichaje del jugador colombiano John Elmer Solís, futbolista que milita en el Girona de España, que se desempeña como jugador de mediocampo con un gran futuro al tener solo 21 años.

La noticia circuló cerca del mediodía a través de redes sociales y los reportes sostienen que en efecto, los felinos estarían tras sus pasos para fortalecer el mediocampo en un movimiento que sería venta definitivay que cuenta con contrato aún con el cuadro español hasta el mes de 2028.

El jugador Solís parece que no cumplió las expectativas del Girona por lo que desde hace unos días se estimaba su partida existiendo como destino México, Brasil o hasta el futbol inglés, pero parece que será el equipo universitario de los Tigres los que logren cerrar a este jugador que en el pasado estuvo en el radar del Porto.

Medios en Colombia ya apuntaban desde finales de años los cambios que vendrían para John Solis, en el que se llegó a decir que el Torino también podría ser un destino del jugador, aunque parece que en las negociaciones al llegar Tigres sería quien ganó al jugador y es que seguramente le fue presentado el proyecto de Guido Pizarro, se le habló de la importancia del club y los compañeros como Ángel Correa o Gignac que tendría dentro del equipo.

¿Cuál es el precio en el mercado de John Solís?

De acuerdo a Transfermarkt, John Solís estaría teniendo un valor de dos millones y medio de euros, por lo que para Tigres no resultaría un acuerdo que no logre alcanzar, para hacerse del mediocampista que surgió del Atlético Nacional y que en 2023 fichó con el Girona.

Esta serie de cambios y especulaciones ha detonado en análisis en la prensa de su país, que señalan que se fue muy joven y falto de experiencia a Europa por lo que en Tigres habría la chance de componer el camino y hasta en caso de hacer un buen torneo, ser elegible para el Mundial.