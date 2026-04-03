Tigres buscará meterse a la Liguilla; estos son los 5 JUEGOS que le restan en el Clausura 2026

Comienza la cuenta regresiva para el término de la temporada regular del Clausura 2026, uno de los torneos más reñidos que la Liga BBVA MX ha tenido en los últimos años. Ante esta situación, luce interesante conocer cuáles son los duelos que le restan a Tigres para conocer sus posibilidades de acceder a la Liguilla.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

Tigres ha sido uno de los equipos que más actividad ha tenido a lo largo de la temporada gracias a la participación que tiene en la Concachampions, torneo en el que aún se mantiene con vida. Por tal motivo, no está de más conocer a qué escuadras se medirá en este cierre de temporada.

¿A qué clubes se enfrentará Tigres en el cierre del Clausura 2026?

Después de lo ocurrido antes del parón por la Fecha FIFA, Tigres aún tiene que disputar cinco juegos correspondientes al cierre de la temporada regular del Clausura 2026. El primero de ellos es ante Xolos de Tijuana, equipo al que enfrentará este viernes a las 9 de la noche.

Te puede interesar: Así luce el logo oficial representativo de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 (FOTO)

Te puede interesar: Revelan que Tom Brady estuvo cerca de volver a la NFL; esta fue la razón por la que no se concretó

🏆🟠 ¡Ganadores absolutos, la banda de casaca naranja! pic.twitter.com/UnMI8UHy9x — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 1, 2026

Una vez superado el duelo de ida de la Concachampions ante Seattle Sounders, Tigres volverá a la marcha para jugar ante Chivas y, después, disputar la vuelta ante el cuadro de la MLS, en lo que se vislumbra sea una de las semanas más complicadas para el club en el apartado físico.

Después de haber superado estos juegos, los dirigidos por Guido Pizarro viajarán a Aguascalientes para enfrentar a los Rayos del Necaxa. Finalmente, los últimos dos compromisos de Tigres en el Clausura 2026 serán frente al Atlas y Mazatlán, esto con miras a llegar a la Liguilla del futbol mexicano.

¿Cuántos títulos de Liga BBVA MX tiene Tigres?

Los últimos 20 años de Tigres han sido los más exitosos de su historia, lo anterior gracias a la adquisición de títulos nacionales que ha sumado en este lapso de tiempo. Ahora mismo, los felinos suman 8 trofeos de Liga BBVA MX; es decir, uno más que Pumas y tres más que su máximo rival, Rayados.