Revelan que Tom Brady estuvo cerca de volver a la NFL; esta fue la razón por la que no se concretó

Tiene 48 años de edad, se retiró del profesionalismo hace algunas temporadas y, sin embargo, su nombre sigue generando mucho interés entre los amantes del futbol americano. Por tal motivo, aquí conocerás una de las razones por las cuales Tom Brady no volvió a la NFL pese al interés de varios equipos por él.

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Tom Brady es considerado una de las leyendas más grandes en la historia de la NFL gracias a la cantidad de trofeos que tiene, así como a la forma en cómo elevó a los Patriotas de Nueva Inglaterra a lo más alto de la Conferencia Americana. ¿Es verdad que estuvo cerca de volver al emparrillado?

¿Por qué Tom Brady no volvió a la NFL?

Fue durante una charla con el portal CNBC que el mismo Tom Brady reveló que estuvo muy cerca de salir de su segundo retiro para formar parte de un equipo de la NFL, mismo al que no mencionó; sin embargo, al final optó por abandonar esta idea debido a una razón clara y específica.

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Si bien actualmente disfruta mucho su retiro, al realidad es que Tom Brady y el resto de su equipo exploró algunas alternativas para volver a la NFL en 2026; sin embargo, todo cambió luego de que los dirigentes vieran con malos ojos su regreso no solo por su edad, sino también por cuestiones administrativas.

Resulta que Tom Brady cuenta con participación accionaria de los Raiders de Las Vegas. Esta situación le impide volver pues, según una normativa de la Liga vigente desde el 2023, un jugador tiene prohibido poseer acciones de una franquicia, por lo que, para volver, tendría que vender las mismas.

¿Tom Brady estará en Wrestlemania 42?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Tom Brady sea el invitado de lujo de la WWE para Wrestlemania 42 considerando los altercados que ha tenido con Logan Paul, activo de la empresa. Sin embargo, vale decir que hasta el momento no existe un anuncio oficial al respecto.