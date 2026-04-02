Así luce el logo oficial representativo de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 (VIDEO)

¡El aroma olímpico se siente cada vez con más fuerza! Y es que, si bien estamos a dos años para este magno evento, poco a poco los organizadores han revelado detalles respecto a lo que serán los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, motivo por el cual ahora es preciso que conozcas su logo oficial.

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Se trata, entonces, de una identidad visual que se inspiró directamente en la Superbloom de California, la cual tiene como nombre “LA en pleno florecimiento”. Por tal motivo, este nuevo logo ha dejado un sinfín de sensaciones en las redes sociales entre los amantes de los Juegos Olímpicos.

¿Cómo luce el logo oficial de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Este concepto se basa en un fenómeno natural en el que las semillas de las flores silvestres brotan, lo cual hace que el color del sur de California permita ver un paisaje sin igual. Es precisamente este hecho el que los Juegos Olímpicos quisieron remarcar para Los Ángeles 2028.

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Además, los organizadores detallaron que la Superbloom refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos, así como de los Paralímpicos. Del mismo modo, Ric Edwards, vicepresidente de Diseño y Marca, estableció que, cuando las condiciones externas son adecuadas, los atletas pueden lograr sucesos extraordinarios.

Es así como la paleta de colores se inspira en el ave del paraíso; es decir, la flor oficial de Los Ángeles, un diseño que tiene como objetivo principal explorar las capas culturales de la ciudad en donde se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos 2028, mismos que se espera sean los mejores de los últimos años.

¿Cuándo serán los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

La ceremonia de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 se llevará a cabo el 14 de julio, mientras que el evento de despedida se hará el 30 de julio. Ante este hecho, debes saber que algunas actividades comenzarán hasta cuatro días antes, destacando el futbol y el beisbol.

