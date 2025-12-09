Tigres: Nahuel Guzmán y los mejores porteros extranjeros en la historia de la Liga BBVA MX

Nahuel Guzmán alcanzó una final más de Liga BBVA MX luego de ser fundamental en el duelo entre Tigres y Cruz Azul, motivo por el cual muchos expertos lo colocan como uno de los mejores porteros extranjeros que han venido al futbol mexicano a lo largo de su rica historia.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

El Patón logró evitar un gol desde los once pasos del Toro Fernández, hecho fundamental considerando que Tigres accedió a la final ante Toluca gracias a su posición en la tabla. Ante ello, vale la pena recordar a los porteros extranjeros que, como él, están en la historia de la Liga BBVA MX.

¿Qué porteros extranjeros son los mejores en la historia de la Liga BBVA MX junto a Nahuel Guzmán?

Así como Nahuel Guzmán, hay algunos porteros provenientes de Argentina que han dejado huella en el futbol mexicano. Imposible no iniciar la lista sin mencionar a Miguel Marín, considerado por muchos el mejor guardameta extranjero en la historia de la Liga BBVA MX gracias a su participación en Cruz Azul.

También destacan nombres como Héctor Miguel Zelada por su actuación en el América, así como Hernán Cristante gracias a los logros individuales que tuvo en Toluca y, además, a los campeonatos que obtuvo en el club, por lo que es considerado el guardameta más regular en la historia de la institución.

Miguel Calero es otro cancerbero extranjero que dejó huella en el balompié nacional debido a su liderazgo, carisma y funcionamiento en Pachuca. Finalmente, en el apartado más contemporáneo se podría hablar de Camilo Vargas, elemento fundamental en la consagración del bicampeonato del Atlas.

¿Cuáles son los números de Nahuel Guzmán en Tigres?

Nahuel Guzmán llegó a Tigres en julio del 2014 proveniente del Newell’s de Argentina. En poco más de una década, el guardameta argentino no solo suma cinco títulos de Liga BBVA MX, sino que también registra 525 encuentros disputados, mismos de los cuales en 203 ha dejado su valla en cero.