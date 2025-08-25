¿Qué tan exigente es trabajar con Osmar Olvera? Esto dijo la entrenadora

El nombre de Osmar Olvera se ha vuelto tendencia en las últimas semanas gracias a la cantidad de logros que ha sumado para el país, lo cual lo convierte en una de las piezas fundamentales rumbo a los próximos Juegos Olímpicos del 2028. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con su entrenadora, Ma Jin?

ELLAS RETAN| LAS CAMPEONAS DE LA EURO | Euro Femenina 2025: Inglaterra repite título y hace historia

Para nadie es un secreto que las virtudes de su entrenadora han sido fundamentales para que Osmar Olvera pueda competirle directamente a los atletas chinos en este deporte, hecho que se pudo reflejar en el último mundial de esta categoría y que generó muchas alegrías para el clavadista nacional.

Osmar Olvera was flawless all day, even in the sixth round, he didn’t flinch 👀



His reward? A well-earned gold in the 3m Springboard! 🥇#Diving #AQUASingapore25 pic.twitter.com/cYyTOOEQci — World Aquatics (@WorldAquatics) August 1, 2025

¿Dónde nació y cuántos años tiene Osmar Olvera?

Osmar Olvera Ibarra es un clavadista profesional que nació en la Ciudad de México el pasado 5 de junio del 2004, por lo que apenas tiene 21 años de edad. Pese a ello, puede presumir una experiencia importante a nivel olímpico, pues formó parte de la delegación mexicana en 2021 y 2024, respectivamente hablando.

¿Cuáles son los logros de Osmar Olvera hasta ahora?

En París 2024, Osmar Olvera logró conquistar dos medallas (una de plata junto a Juan Celaya y una de bronce), lo cual lo convirtió en el primer clavadista mexicano en ganar dos preseas en una misma edición desde Joaquín Capilla en 1956.

Aunado a ello, en los últimos días el clavadista de la capital del país se convirtió en campeón mundial dentro del certamen realizado en Singapur, esto a través de su presea dorada en el trampolín de 3 metros venciendo a sus rivales chinos, logrando sumar cuatro medallas de las cinco en las que participó en estos juegos.

“Osmar Olvera”:

Porque logró el oro para México en la final varonil de trampolín 3m en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. pic.twitter.com/QM4uihF5X0 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 1, 2025

¿Cuál es la importancia de Ma Jin en la carrera de Osmar Olvera?

Durante una charla con el portal “Estadio Deportes”, Ma Jin mencionó que trabajar con Osmar Olvera le ha resultado una experiencia linda y sencilla, pues reveló que la única intención del mexicano ha sido trabajar y obedecer sus indicaciones para convertirse en el mejor del mundo.

Cabe mencionar que Ma Jin cuenta con más de 20 años trabajando en México, por lo que, junto a lo que ha logrado con Osmar Olvera, también ha podido entrenar a otros atletas de la talle de Rommel Pacheco, Laura Sánchez, Paola Espinoza y Alejandra Orozco, aunque evidenció que, con Osmar, el trato ha sido distinto dado que desde niño tenía muy clara cuál era su objetivo.