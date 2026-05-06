¡Pesa el Volcán! Tigres presume tremenda racha al jugar en casa

Los Tigres volvieron a demostrar el peso que tiene el “Volcán” al sellar su boleto a la final de la “Concachampions” tras vencer por la mínima en casa al Nashville SC para un marcador global de 2-0 en la eliminatoria contra el conjunto de la Major League Soccer (MLS).

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Con esto se extiende la tremenda racha de victorias para los de la “U” de Nuevo León en partidos que se disputan en el Estadio Universitario. Justo en el momento definitivo tanto en la Concacaf Champions Cup, como en la fase final de la LIGA BBVA MX.

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Gran pasar de los dirigidos por Pizarro

El cuadro de la UANL tiene ocho duelos de cualquier competición sin conocer la derrota como locales, con un saldo de siete victorias y un empate, con seis ganados de manera consecutiva.

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Una inercia positiva que también los tiene con ventaja en el Clausura 2026 después de superar 3-1 a las Chivas en el encuentro de ida de los cuartos de final que se jugó el pasado fin de semana en el “Volcán”.

Agradecen respaldo de la afición

El técnico Guido Pizarro señaló la importancia del respaldo de la afición universitaria, luego de que se registró una entrada de 41 mil 615 espectadores para el partido de este martes ante el Nashville.

“Estoy contento de poder compartir esto con nuestra gente y con toda la institución que trabaja día a día para darle alegrías a la afición”, declaró en la conferencia de prensa posterior al compromiso.

Posteriormente, el “Conde” habló de que ahora se tendrán que enfocar en el choque de vuelta contra el Guadalajara, en busca de pasar a las semifinales del balompié azteca.

“El primer objetivo era llegar a esta final y se cumplió, pero ahora tenemos que pensar en el siguiente partido porque en cuatro días volvemos a competir. Desde el inicio del semestre tenemos claros los objetivos y vamos partido a partido”, aseguró.

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