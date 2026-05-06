Esto pasará con Toluca por haber pedido a Alexis Vega y Gallardo a la Selección Mexicana

Así como se habla de lo que hicieron los jugadores de Chivas tras el comunicado de la Selección Mexicana, ahora muchos se preguntan qué ocurrirá con Toluca por haber pedido a Alexis Vega y Jesús Gallardo para disputar la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 ante LAFC.

Lo cierto es que se confirmó que Javier Aguirre dará una conferencia de prensa hoy miércoles 6 de mayo para hablar de lo sucedido con los jugadores de equipos que están en la Liguilla y fueron convocados en México. Lo concreto es que, según reporta el periodista de TV Azteca, David Medrano, Alexis y Gallardo reportarán en la Selección Nacional sin problemas.

Es decir que Toluca no tendrá ningún tipo de inconveniente por haber pedido a estos dos futbolistas, sino que simplemente no podrá contar con ellos para la semifinal de vuelta en el Nemesio Diez ante la institución de la MLS. “En la Federación se investiga quién fue el que autorizó a que Toluca pueda usar a Gallardo y Vega”, sostuvo Medrano.

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Javier Aguirre convocó a 20 jugadores de la Liga BBVA MX para que concentren a partir de este miércoles 6 de mayo en punto de las 8 p.m. en CAR. Los futbolistas citados se perderán la Liguilla con sus equipos.

Toluca pidió un permiso especial por Alexis Vega y Jesús Gallardo , para que puedan jugar hoy ante LAFC por la Concacaf Cachampions Cup.

, para que puedan jugar hoy ante LAFC por la Concacaf Cachampions Cup. Chivas se enteró de esto Amaury Vergara ordenó a sus 5 convocados que se reporten en Verde Valle.

ULTIMO MOMENTO

Se retoma el acuerdo original y todos reportan hoy antes de las 8 pm. Se investiga quién autorizó a Toluca para que los 2 pudieran jugar. pic.twitter.com/wQch5NTall — david medrano felix (@medranoazteca) May 6, 2026