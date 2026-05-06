Qué pasa con Israel Reyes ante la polémica de los seleccionados: ¿reportará con México o América?

La Selección Mexicana se encontró con un gran problema esta mañana de miércoles. Alexis Vega y Jesús Gallardo, habituales seleccionados, entrenaron con Toluca para afrontar las Semifinales de la Concacaf Champions Cup contra LAFC. Esto generó una gran controversia entre los demás clubes de la Liga BBVA MX y América se vio envuelto con Israel Reyes, su único jugador convocado por Javier Aguirre.

Clubes como Chivas reaccionaron y solicitaron el regreso de sus jugadores para afrontar la Fase Final de la Liga BBVA MX. Sin embargo, desde el conjunto azulcrema decidieron no cambiar lo ya pactado con la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En este contexto, Israel Reyes no se sumará a los trabajos con André Jardine y se presentará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) esta tarde para formar parte de la Selección Nacional.

Todos los jugadores se reportarán con la Selección Mexicana

En las últimas horas se dio a conocer que los permisos que recibió Toluca para utilizar tanto a Vega como a Gallardo en el duelo de Concacaf fueron retirados. El periodista David Medrano pudo compartir que Miker Arriola, alto comisionado de la FMF, platicó con la directiva de los Diablos y también con los altos mandos de Chivas para mantener el primer acuerdo realizado con los jugadores seleccionados.

TE PUEDE INTERESAR:



Esto quiere decir que los jugadores del Toluca no podrán formar parte del equipo para enfrentar a LAFC esta noche y deberán sumarse al Centro de Alto Rendimiento antes de las 20:00 horas. Del mismo modo, los futbolistas rojiblancos que se encuentran entrenando en el Verde Valle deberán reportarse al CAR en las próximas horas. Ningún equipo de la Liga BBVA MX contará con sus seleccionados para los siguientes partidos.

Javier Aguirre head coach of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Belgium (Belgica) at Soldier Field Stadium, on March 31, 2026 in Chicago Illinois, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

El comunicado de la Selección Mexicana hacia los clubes

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”.

Además, señalan que los jugadores que no se presenten al CAR quedarán automáticamente fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De esta manera, todos los jugadores se sumarán a la Selección Mexicana y dejarán sus clubes.

