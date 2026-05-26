La marca que presume Tigres durante la sequía de títulos de Pumas

A diferencia de la larga sequía que extendieron los Pumas tras perder la final del Clausura 2026 contra el Cruz Azul de este domingo, los Tigres presumen una marca impresionante entre todos los equipos de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Los jugadores que ganaron la Champions League, pero no la Liga BBVA MX

La escuadra de la “U” de Nuevo León se ha convertido en el club mexicano con más títulos oficiales desde que el conjunto de la UNAM fue campeón por última vez en el lejano Clausura 2011. Desde entonces, el conjunto de la UANL ostenta 14 trofeos distribuidos en seis ligas, cuatro Campeón de Campeones, dos Campeones Cup, una Liga de Campeones de la Concacaf y una extinta Copa MX. En lo que ha sido considerado como la época dorada de la institución regiomontana.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

En este lapso, le sigue el América con 13 títulos; después Cruz Azul con 10 después de este fin de semana; y posteriormente también están los Rayados de Monterrey con siete. Incluso hay equipos como Veracruz o Dorados que llegaron a ganar una Copa MX.

La mala racha de los Pumas

Mientras que los Pumas en estos 15 años no han podido conseguir ningún campeonato, tras arrastrar una mala racha de finales perdidas. En la Liga BBVA MX esta inercia negativa comenzó en el Apertura 2015 justamente ante los Tigres, que también se coronaron en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Cinco años después cayeron en la serie definitiva por el título del Guardianes 2020 contra el León, en donde cayeron en el duelo de vuelta que disputaron como visitantes. Y este torneo nuevamente vieron dejar ir el trofeo en C.U. frente a la Máquina.

Con este último descalabro, el equipo de la UNAM ahora quedó como el segundo equipo de México con más finales pérdidas, al sumar ocho y superar las siete que tienen América, Rayados y Tigres, respectivamente.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Agente de Efraín Juárez emite CONTUNDENTE mensaje sobre el futuro del entrenador en Pumas