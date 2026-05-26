ÚLTIMA HORA: Agente de Efraín Juárez emite CONTUNDENTE mensaje sobre el futuro del entrenador en Pumas

¡Se acabó la novela! Luego de los rumores que apuntaban a la salida de Efraín Juárez de la dirección técnica de los Pumas tras perder la Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante Cruz Azul, su agente ha publicado un contundente mensaje en el que revela el futuro próximo del estratega.

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Agente de Efraín Juárez confirma que continuará en Pumas

A través de un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter), David Baldwin, agente de Efraín Juárez, acabó con los rumores y aseguró que el director técnico continuará al frente de los Pumas como lo estipula el contrato entre ambas partes.

"Solo para aclarar, Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efrain ha hecho un trabajo increíble con los Pumas", sentenció Baldwin en sus redes sociales.

Just to be clear Efrain Juraez is not leaving the Pumas. we have a contract and will honour that contract unless told otherwise. We have had an amazing season and Efrain has done an amazing job with the Pumas. — David Baldwin (@The_Baldwinners) May 26, 2026

El propio Efraín Juárez había compartido una imagen en sus historias de Instagram en donde se le ve cenando con Baldwin y con su auxiliar técnico Luis Pérez, terminando de una vez por todas con los rumores.

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