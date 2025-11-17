Tigres vs América: Fechas y horarios de la FINAL del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

La Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil ya tiene fechas y horarios. Tigres y América protagonizan el partido por el campeonato en una serie que va a abrir en el Estadio Ciudad de los Deportes y se va a definir en el Estadio Universitario.

✨ ¡Tenemos rival confirmado y la 𝐆𝐑𝐀𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 está lista! ¡Vamos con fuerza, garra y corazón, Incomparables! 👊 pic.twitter.com/eP1FJIle2d — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 17, 2025

Dirigidas por Pedro Martínez, las ‘Amazonas’ llegan a la Gran Final luego de haber superado a Cruz Azul en la instancia de semifinales. Por su parte, la escuadra de Coapa comandada por Ángel Villacampa viene de eliminar a Chivas en una edición más del Clásico de México.

A lo largo de la presente campaña, Tigres fue líder de la competencia con 42 puntos, registrando 13 victorias, tres empates y una derrota en la Fase Regular. Del otro lado, las ‘Aguilas’ ocuparon el tercer puesto de la clasificación con 38 unidades con una marca de 12 triunfos, dos juegos igualados y tres partidos perdidos.

La Final de Ida del Apertura 2025 entre América y Tigres se va a disputar el jueves 20 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 20:00 horas. Posteriormente, la Vuelta se tiene programada para el domingo 23 de noviembre en el Estadio Universitario a las 17:00 horas.

Equipos más ganadores de la Liga BBVA MX Femenil

Las ‘Amazonas’ buscan continuar con el dominio en la Liga BBVA MX Femenil, pues son el equipo más ganador con seis campeonatos y cuatro subcampeonatos, seguidas de Monterrey con cuatro títulos y tres subcampeonatos. Por su parte, el Club América es el tercer equipo más ganador con dos campeonatos y cuatro Finales perdidas.

