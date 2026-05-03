Tigres vs Chivas: Alineaciones del partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Los Tigres de la UANL se enfrentan este sábado 2 de mayo a las Chivas en compromiso de la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 a disputarse en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León en un partido en donde ambos equipos sufrirán las ausencias de los seleccionados nacionales.

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Alineaciones del Tigres vs Chivas de la Ida de los Cuartos de Final

Unas disminuidas Chivas se meten en el Volcán para buscar un resultado favorable y es que Gabriel Milito tendrá que echar mano de sus suplentes ante las cinco bajas que tiene el Guadalajara por jugadores que fueron convocados para la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Adicionalmente, el Rebaño Sagrado tiene lesionados a Daniel Aguirre, quien hizo el viaje a Monterrey, pero no podrá estar presente en el encuentro, mientras que Hugo Camberos sufrió una sobrecarga muscular y, aunque podría tener minutos de partido, su participación sería muy limitada.

Por su parte, los Tigres llegarán a este encuentro con cuadro completo al no tener jugadores mexicanos en concentración con selección y solo con la baja de Ozziel Herrera que está lesionado.

Alineación de Tigres:

1.- Nahuel Guzmán

14.- Jesús Garza

23 Rómulo

27.- Jesús Angulo

2.- F. Reyes

5.- C. Araujo

11.- Juan Brunetta

16.- Diego Lainez

7.- Ángel Correa

8.- Fernando Gorriarán

17.- Rodrigo Aguirre

DT: Guido Pizarro

Alineación de Chivas:

13.- Óscar Whalley

4.- M. Tapias

19.- Daniel Campillo

2.- J. Castillo

37.- Richard Ledezma

6.- Omar Govea

28.- Fernando González

5.- Brian González

226.- S. Sandoval

10.- Efraín Álvarez

17.- Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

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