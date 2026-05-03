Tigres vs Chivas: Alineaciones del partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026
Tigres y Chivas se enfrentan este sábado en el juego de Ida de los Cuartos de Final
Los Tigres de la UANL se enfrentan este sábado 2 de mayo a las Chivas en compromiso de la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 a disputarse en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León en un partido en donde ambos equipos sufrirán las ausencias de los seleccionados nacionales.
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Alineaciones del Tigres vs Chivas de la Ida de los Cuartos de Final
Unas disminuidas Chivas se meten en el Volcán para buscar un resultado favorable y es que Gabriel Milito tendrá que echar mano de sus suplentes ante las cinco bajas que tiene el Guadalajara por jugadores que fueron convocados para la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Adicionalmente, el Rebaño Sagrado tiene lesionados a Daniel Aguirre, quien hizo el viaje a Monterrey, pero no podrá estar presente en el encuentro, mientras que Hugo Camberos sufrió una sobrecarga muscular y, aunque podría tener minutos de partido, su participación sería muy limitada.
Por su parte, los Tigres llegarán a este encuentro con cuadro completo al no tener jugadores mexicanos en concentración con selección y solo con la baja de Ozziel Herrera que está lesionado.
Alineación de Tigres:
1.- Nahuel Guzmán
14.- Jesús Garza
23 Rómulo
27.- Jesús Angulo
2.- F. Reyes
5.- C. Araujo
11.- Juan Brunetta
16.- Diego Lainez
7.- Ángel Correa
8.- Fernando Gorriarán
17.- Rodrigo Aguirre
DT: Guido Pizarro
Alineación de Chivas:
13.- Óscar Whalley
4.- M. Tapias
19.- Daniel Campillo
2.- J. Castillo
37.- Richard Ledezma
6.- Omar Govea
28.- Fernando González
5.- Brian González
226.- S. Sandoval
10.- Efraín Álvarez
17.- Ricardo Marín
DT: Gabriel Milito
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