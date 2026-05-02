Tigres tiene amplia ventaja sobre Chivas y la podría utilizar en los Cuartos de Final del Clausura 2026

Tigres y Chivas se medirán en la ronda de los Cuartos de Final del Clausura 2026, un duelo que promete ser de los más interesantes de la Liguilla y el cual será transmitido por TV Azteca Deportes. En dicha serie, el conjunto felino tiene una amplia ventaja sobre el Guadalajara, la cual utilizaría para derrotarlos y avanzar a la semifinal.

El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) podría alinear hasta 9 extranjeros para los partidos ante el conjunto rojiblanco, pese a que la regla de la Liga BBVA MX establece que solo se pueden utilizar 7 no formados en México. Esto se debe en gran medida a la baja de los seleccionados mexicanos, los cuales supuestamente no tienen asegurado su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tigres puede alinear hasta 9 extranjeros durante la Liguilla.|Club Tigres

“Compensaremos los 9 no forjados en México en la Liguilla. La entrega de seleccionados es el jueves 30 de abril, tendrán una semana de vacaciones, así lo obliga FIFA, y a primeras de mayo ya estarán con Javier [Aguirre]”, mencionó en diciembre de 2025 Francisco Iturbide, director general de Operaciones y Desarrollo de la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



La regla que deja en desventaja a Chivas

Tigres podrá alinear a 9 extranjeros en la serie, pese a que Javier Aguirre no convocó a ninguno de sus futbolistas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que Guido Pizarro tendrá plantilla completa. Mientras que Chivas es uno de los más perjudicados, ya que 5 de sus estrellas concentrarán con la Selección Mexicana.

El Guadalajara, en comparación con el resto de los equipos de la Liga BBVA MX, no podrá utilizar esta regla, ya que no juega con extranjeros. En cambio, Gabriel Milito deberá cubrir las 5 bajas más de Daniel Aguirre por lesión con canteranos, en busca de avanzar a la semifinal y pelear por el título del Clausura 2026.

El partido de ida entre Tigres y Chivas se disputará este sábado 2 de mayo en punto de las 7 de la tarde, duelo que será transmitido por la señal de Azteca 7.