Vale casi 100 millones, podría estar en el Mundial 2026, pero decepcionó con pobres números en Pumas

Este futbolista llegó como una de las bombas para Pumas en este Apertura 2025, y pese a que podría estar en el Mundial 2026, decepcionó en su etapa en México.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, sin duda, uno de los cuadros que podría dar mucho de qué hablar es Ecuador, selección que cuenta con algunos jugadores disputando minutos en México, más precisamente en los Pumas de la UNAM.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

El conjunto de El Pedregal cuenta con Pedro Vite, futbolista que llegó para la temporada actual y que arribó como una auténtica solución en el mediocampo considerando que es uno de los capitanes de su selección; sin embargo, la realidad es que sus números y funcionamiento han quedado mucho a deber.

¿Por qué Pedro Vite ha quedado a deber en Pumas?

Con apenas 23 años de edad, y después de ser uno de los mejores jugadores de la MLS y de las eliminatorias de la Conmebol, Pedro Vite fue el refuerzo de lujo de Pumas a petición expresa de Efraín Juárez. De hecho, según el portal Transfermarkt el equipo desembolsó alrededor de 3.8 millones de euros por él.

Te puede interesar: ¿WWE transmitirá la AAA en los Estados Unidos?

Te puede interesar: Estos fueron los 9 fracasos que tuvo el América en 2025

En estos momentos, el mediocampista de contención tiene un valor de 5 millones de euros (alrededor de 100 millones de pesos) por su juventud y el impacto que ha tenido con la Selección de Ecuador; sin embargo, es evidente que su nivel ha disminuido desde su llegada a Pumas.

Y es que, con el cuadro universitario, Pedro Vite suma un total de mil 213 minutos disputados hasta hoy, mismos en los cuales registra dos anotaciones y un pase a gol. De hecho, en algunos encuentros el ecuatoriano fue suplente, lo cual habla de la involución que ha tenido hasta ahora.

¿Pedro Vite estará en el Mundial 2026 con Ecuador?

A pesar de esta situación, luce poco probable que Vite no esté en la siguiente Copa del Mundo 2026 con la Selección de Ecuador no solo por el hecho de ser uno de los capitanes, sino por el futbol que ha desplegado con el cuadro en turno. ¿Podrá recuperar su nivel en el torneo previo al Mundial?

