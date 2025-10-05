Tigres 0-0 Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 4 de octubre, partido de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX marcador ONLINE y por internet
Tigres mide fuerzas en casa ante el Cruz Azul, en juego de la Jornada 12 de la Liga MX, choque que se perfila entre los más interesantes de esta recta final del torneo.
Tras la vibrante victoria de México vs Marruecos en el Mundial Sub 20 , es momento de que la agenda deportiva siga con la Liga MX. EN VIVO TIGRES VS CRUZ AZUL: Felinos y cementeros se miden en uno de los juegos más atractivos del torneo, con unos Tigres que son dirigidos por Guido Pizarro del futbol mexicano, y que llegan con dos victorias al hilo ante Atlas y Querétaro, ambas por 2-0, mostrando argumentos tanto a la defensiva como al ataqye. Con 6 triunfos, 4 empates y solo 1 derrota, los regiomontanos anhelan escalar y meterse entre los tres primeros de un Apertura 2026 que ha sido muy competido.
Cruz Azul, bajo la mano en este torneo, del timonel Nicolás Larcamón , sufrió su primer tropiezo en la fecha 11 al caer 2-0 ante Tijuana en el juego que fue un rompeqinielas, perdiendo el liderato y el invicto. Pese a ellos se ha tomado como parte de la propia competencia y mantiene una campaña destacada con 7 victorias, 3 empates y 1 derrota. Los de La Noria cuentan con figuras como Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández.
Este partido ocurre en el contexto de la FECHA FIFA por lo que en días próximos el torneo se pausará para encarar eliminartorias, amistoso y más a nivel de selecciones, en tanto que los equipos tienen un momento de respiro de la competencia para internarse en la preparación del cierre del torneo.
Los últimos 5 resultados del partido Tigres vs Cruz Azul
|Clausura 2025
|Tigres 2-1 Cruz Azul
|Estadio Universitario
|Concachampions 2025
|Cruz Azul 1-1 Tigres
|Estadio Azteca
|Apertura 2024
|Cruz Azul 1-1 Tigres
|Estadio Azteca
|Clausura 2024
|Cruz Azul 1-0 Tigres
|Estadio Azteca
|Apertura 2023
|Tigres 2-1 Cruz Azul
|Estadio Universitario
40' | Cruz Azul se queda a medias en una descolgada
Cruz Azul tejío una buena jugada a la ofensiva, Luka Romero abrió un espacio y en el pase que parecía definitivo de Faravelli, el balón no llegó a buen puerto.
40' | Cruz Azul le cambia la jugada a Tigres
40' | Luka Romero se ha cambiado de banda de la izquierda a la derecha y es evidente que en el cierre del primer tiempo, Larcamón buscaría una modificación para intentar algo en el cierre del primer tiempo.
37' | Ditta cae lastimado al campo
El zaguero Ditta se fue al ataque y Nahuel Guzmán despejó llevándose en el camino al jugador de los celestes que quedó en el campo afectado. Luego de instantes logró pararse.
33' | Luka Romero buscó con tiro al arco de Tigres
Luka Romero intentó un golazo, disparando de larga distancia. Parece que la fórmula de los de La Noria es buscar el gol desde lejos.
25' | Gabriel Toro Fernández busca el goool
Toro Fernández cerró una enorme jugada, en la que los cementeros tringularon al ataque. Al final la defensa cubrió y evitó la caída del arco
10' | Tensión con salida temeraria de Nahuel
Al minuto 10, Nahuel Guzmán se dio valor y dejó su arco unos 25 metros, con lo que el estadio se angustió, pero los felinos resolvieron la situación
10' | Intenso juego en el Volcán
Se van 10 minutos en el Volcán, la casa de los Tigres, donde Cruz Azul intenta bajar las revoluciones de los locales, y han mostrado también idea al ataque.
6' | Tremenda jugada de Oziel Herrera que pasa por un lado
Oziel Herrera por poco y levanta al Volcán, cuando se enfiló al arco. El ex del Atlas amagó con ir por el centro del área y en la misma jugada recortó hacia afuera sacando un disparo que se fue por un lado. Pizarro en. labanca festejó la idea y la ejecución.
3' | No hay momento de calma y Tigres responde
En una descolgada, Tigres buscó marcar, respondiendo ante el ataque de Cruz Azul. Tigres se metió por el sector derecho del área y aunque fueron decididos, la visita tapó en dos tiempos.
3 ' | Intenta Cruz Azul marcar un GOLAZO
Temprano en el partido, Cruz Azul buscó con control de Sánchez y un tiro de volea que controla sin problemas Nahuel Guzmán. La intención de los cementeros fue buena
Arranca el partido Tigres vs Cruz Azul
¡Arranca el encuentro en el Universitario!
La alineación de Tigres para enfrentar el juego contra Cruz Azul
Listo el cuadro titular para recibir esta noche al Cruz Azul.