Tigres 0-0 Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 4 de octubre, partido de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX marcador ONLINE y por internet

Tras la vibrante victoria de México vs Marruecos en el Mundial Sub 20 , es momento de que la agenda deportiva siga con la Liga MX. EN VIVO TIGRES VS CRUZ AZUL: Felinos y cementeros se miden en uno de los juegos más atractivos del torneo, con unos Tigres que son dirigidos por Guido Pizarro del futbol mexicano, y que llegan con dos victorias al hilo ante Atlas y Querétaro, ambas por 2-0, mostrando argumentos tanto a la defensiva como al ataqye. Con 6 triunfos, 4 empates y solo 1 derrota, los regiomontanos anhelan escalar y meterse entre los tres primeros de un Apertura 2026 que ha sido muy competido.

SIGUE AQUÍ EN VIVO TIGRES VS CRUZ AZUL

Cruz Azul, bajo la mano en este torneo, del timonel Nicolás Larcamón , sufrió su primer tropiezo en la fecha 11 al caer 2-0 ante Tijuana en el juego que fue un rompeqinielas, perdiendo el liderato y el invicto. Pese a ellos se ha tomado como parte de la propia competencia y mantiene una campaña destacada con 7 victorias, 3 empates y 1 derrota. Los de La Noria cuentan con figuras como Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández.

Este partido ocurre en el contexto de la FECHA FIFA por lo que en días próximos el torneo se pausará para encarar eliminartorias, amistoso y más a nivel de selecciones, en tanto que los equipos tienen un momento de respiro de la competencia para internarse en la preparación del cierre del torneo.

