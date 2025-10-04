deportes
Noticias
México 0-0 Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 4 de octubre del Mundial Sub-20; marcador online y por internet

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de México vs Marruecos del Mundial Sub-20, hoy sábado 4 de octubre

México vs Marruecos EN VIVO
Iván Vilchis
Selección Azteca
Tras rescatar un empate contra España con una brillante actuación de Gilberto Mora , este sábado 4 de octubre del 2025, en punto de las 14 horas tiempo del centro de México se enfrentan México vs Marruecos en la Jornada 3 del Mundial Sub-20.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul FIRMA a defensa central durante el Apertura 2025

Un juego clave para la Selección Mexicana pues busca asegurar su boleto a los Octavos de Final del Mundial Sub-20, necesitan poder ganar para avanzar en segundo lugar o que España y Brasil empaten para que México asegure su boleto ganando o empatando.

En caso de empatar y que España o Brasil gane su encuentro, la selección dependerá de lo que pase en el partido de Cuba vs Australia, en caso de que gane la selección del caribe, México quedaría eliminado.

En el caso de Marruecos, ya tiene su lugar asegurado en la siguiente fase como primer lugar del grupo, por lo que podría hacer cambios en su alineación.

Te puede interesar: México Sub-20, ante Marruecos: ¿Qué necesita el conjunto azteca para avanzar a octavos en Chile 2025?

Selección Mexicana
