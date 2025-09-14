Tigres y León no se hacen daño en la Jornada 8 del Apertura 2025
En un partido en el que Tigres tuvo 10 jugadores por más de 60 minutos, el equipo de Guido Pizarro y León igualaron sin anotaciones en el Estadio Universitario
Tigres y León chocan en la cancha del Estadio Universitario. Dirigidos por Guido Pizarro, el conjunto de Nuevo León llega al partido en casa tras haber vencido a Santos Laguna en la Jornada 7. Del otro lado, la escuadra Esmeralda comandada por Eduardo Berizzo viene de ganarle a Querétaro.
En la presente campaña y de cara a la Fecha 8 del campeonato, los Tigres se ubican en el cuarto puesto de la tabla general. Por su parte, León se encuentra en el décimo puesto.
