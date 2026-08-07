Tigres vs Minnesota: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 7 de agosto, partido de la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Podría interesarte: ÚLTIMA HORA: SUSPENDEN partido de Pumas de la Leagues Cup 2026

Esta tarde los Tigres de la UANLenfrentan a Minnesota, equipo de la Major League Soccer (MLS) que se encuentra en la posición número 10 de la conferencia Oeste y que además vienen de enfrentar al FC Juárez en la jornada 1 de la Leagues Cup 2026 donde cayeron derrotados 1-2. Por su parte, los de Monterrey empataron ante el Real Salt Lake 1-1 en la primera jornada de Leagues Cup.

El partido arrancará en punto de las 19:00 horas y se jugará en Allianz Field, Saint Paul.

Posibles alineaciones:

Tigres:

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña

Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta y Ozziel Herrera

Delantero: Rodrigo Aguirre

Minnesota: