Tigres vs Minnesota: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 7 de agosto, partido de la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online
Tigres y Minnesota se juegan la jornada 2 de la Leagues Cup en busca de un boleto a la siguiente ronda
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Esta tarde los Tigres de la UANLenfrentan a Minnesota, equipo de la Major League Soccer (MLS) que se encuentra en la posición número 10 de la conferencia Oeste y que además vienen de enfrentar al FC Juárez en la jornada 1 de la Leagues Cup 2026 donde cayeron derrotados 1-2. Por su parte, los de Monterrey empataron ante el Real Salt Lake 1-1 en la primera jornada de Leagues Cup.
El partido arrancará en punto de las 19:00 horas y se jugará en Allianz Field, Saint Paul.
Posibles alineaciones:
Tigres:
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña
- Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta y Ozziel Herrera
- Delantero: Rodrigo Aguirre
Minnesota:
- Portero: Dayne St. Clair
- Defensas: Kyle Duncan, Jefferson Díaz, Michael Boxall, Morris Duggan y Anthony Markanich
- Mediocampistas: Joaquín Pereyra, Wil Trapp, Owen Gene y Tomás Alejandro Chancalay
- Delanteros: Kelvin Yeboah y Mamadou Dieng