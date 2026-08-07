ÚLTIMA HORA: SUSPENDEN partido de Pumas de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup ha anunciado oficialmente la postergación del partido entre el FC Cincinnati y los Pumas de la UNAM, el cual estaba programado a disputarse a las 18:00 horas en el TQL Stadium debido a las adversas condiciones climatológicas en la región.

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, el comité organizador informó que la medida responde estrictamente a protocolos de seguridad ante la presencia de clima inclemente y pronósticos de tormentas eléctricas en el área de Cincinnati, priorizando la integridad de los aficionados, jugadores y cuerpo técnico.

"Debido a consideraciones de seguridad derivadas del mal tiempo y las tormentas eléctricas pronosticadas en el área de Cincinnati, Leagues Cup anunció que el partido de la Fase Uno entre FC Cincinnati y Pumas se ha pospuesto. Manténganse atentos para más información", detalló el torneo en su reporte oficial.La organización exhortó a los seguidores de ambos clubes a mantenerse al pendiente de las actualizaciones y avisos oficiales que se emitan en las próximas horas para conocer la reprogramación del encuentro de la Leagues Cup.

Due to safety considerations resulting from inclement weather and forecasted thunderstorms in the Cincinnati area, Leagues Cup announced that the Phase One match between FC Cincinnati and Pumas, has been delayed. Stay tuned for more information.#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/MMel8KxQo8 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2026

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