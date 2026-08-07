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ÚLTIMA HORA: SUSPENDEN partido de Pumas de la Leagues Cup 2026

El partido de Pumas y Cincinnati se encuentra suspendido hasta que el clima permita la correcta reañización del encuentro

Leagues Cup
|MEXSPORT

Escrito por: Amaury Torres - DR

La Leagues Cup ha anunciado oficialmente la postergación del partido entre el FC Cincinnati y los Pumas de la UNAM, el cual estaba programado a disputarse a las 18:00 horas en el TQL Stadium debido a las adversas condiciones climatológicas en la región.

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, el comité organizador informó que la medida responde estrictamente a protocolos de seguridad ante la presencia de clima inclemente y pronósticos de tormentas eléctricas en el área de Cincinnati, priorizando la integridad de los aficionados, jugadores y cuerpo técnico.

"Debido a consideraciones de seguridad derivadas del mal tiempo y las tormentas eléctricas pronosticadas en el área de Cincinnati, Leagues Cup anunció que el partido de la Fase Uno entre FC Cincinnati y Pumas se ha pospuesto. Manténganse atentos para más información", detalló el torneo en su reporte oficial.La organización exhortó a los seguidores de ambos clubes a mantenerse al pendiente de las actualizaciones y avisos oficiales que se emitan en las próximas horas para conocer la reprogramación del encuentro de la Leagues Cup.

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