Tigres vs Pachuca: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX, llega a la Jornada 7 con un partido de alto calibre cuando Tigres se enfrente ante Pachuca en casa, dos escuadras que están entre los primeros ocho del certamen, por lo que no hay duda que ambos pelearán en el terreno de juego para obtener los tres puntos, en el encuentro que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

La transmisión de este cotejo la podrás seguir desde las 6:50 PM, cuando ruede el balón con Pachuca que esta en el quinto sitio de la tabla general, ante unos locales que van en séptimo sitio.

En siete jornadas se ha visto mucha competencia, y en el cual se mantiene como líder Chivas con 18 puntos de 18 posibles.

El Rebaño, Pumas y Toluca siguen como invictos y los equipos que se miden en el Estadio Universitario conocido como Volcán, también son protagonistas en el primer tercio de la competencia.

Así llegan Pachuca y Tigres para el partido

Los Tuzos han ganado tres encuentros, han perdido en dos ocasiones y han empatado un partido en este certamen. En sus últimos cinco partidos, han ganado tres y empatado dos, por lo que viven un buen momento de casa y en gira.

Los felinos, por su parte han ganado tres partidos, han empatado uno y han perdido en dos salidas al terreno de juego y en sus últimos cinco juegos, aparecen dos derrotas, dos victorias y un empate.

¿Dónde y a qué hora ver el partido Pachuca vs Tigres EN VIVO?

El partido de Pachuca en contra de Tigres, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración de Fut Azteca desde las 6:50 PM.