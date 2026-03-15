Tigres vs Querétaro: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Tigres y Querétaro se enfrentan en partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, encuentro que se disputará en el Estadio Universitario y que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca con la mejor narración y análisis a partir de las 16:50 horas tiempo del centro de México.

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Gol ¡EXPLOTA EL VOLCÁN! GOLAZO DE GIGNAC | Tigres vs Monterrey | Jornada 10 | CL 2026 | Liga MX

¿Cómo llegan Tigres y Querétaro a este encuentro?

Los felinos llegan con la necesidad de recomponer el rumbo tras un inicio irregular en el torneo y de una derrota en la Copa de Campeones de Concacaf por 3-0 ante el conjunto de Cincinnati. Sin embargo, jugar en casa podría ser clave, ya que han mostrado solidez defensiva en su feudo, con apenas cuatro goles recibidos en cinco compromisos y dos porterías en cero.

Por su parte, Querétaro atraviesa un momento complicado. Después de conseguir su primera victoria en febrero, los Gallos Blancos acumulan cuatro partidos sin ganar (un empate y tres derrotas), con una defensa que ha recibido 11 goles en ese lapso. Además, cuentan con la ofensiva más débil del torneo, con apenas ocho tantos anotados, lo que los obliga a mejorar si quieren sorprender en Monterrey.

El partido promete intensidad: Tigres buscará aprovechar su localía para sumar puntos y escalar posiciones, en este momento se encuentra en la séptima posición, mientras Querétaro intentará romper su mala racha y dar un golpe de autoridad en uno de los estadios más complicados del país.

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¿Dónde ver EN VIVO Tigres vs Querétaro?

La transmisión estará disponible a través de TV Azteca en la señal de A+, además de nuestro sitio web y la APP de Azteca Deportes. La narración estará a cargo del equipo estelar conformado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, quienes llevarán todas las emociones del encuentro directamente a los aficionados.

