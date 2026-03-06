Tigres vs Rayados de Monterrey: ¿Qué plantilla es más cara previo al Clásico Regio del Clausura 2026?

Tigres y Rayados disputarán una nueva edición del Clásico Regio este sábado 7 de febrero en compromiso correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Ambos equipos presumen de tener algunas de las nóminas más elevadas de la Liga BBVA MX, aunque actualmente no han explotar en el Clausura 2026, con Rayados y Tigres en los puestos siete y ocho de la tabla, respectivamente.

Te puede interesar: Se fue por la puerta chica de Boca Juniors y hoy es la salvación de un equipo de la Liga BBVA MX

Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol

Tigres y Rayados, quién tiene la nómina más elevada

Para el torneo Clausura 2026, los Tigres registraron una plantilla con un valor de 68.3 millones de euros, de acuerdo con información de Transfermarket, en donde destaca Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, quien tiene un valor en el mercado de 9 millones de euros por su carta.

El jugador mexicano más caro del plantel de los Felinos es Diego Lainez cuyo valor en el mercado es de 5.5 millones de euros, seguido de Ozziel Herrera que vale solo 500 mil euros menos.

Por su parte, los Rayados de Monterrey tienen una plantilla cuyo valor es de 60.8 millones de euros, siendo Anthony Martial su jugador más costoso con un valor en el mercado de 6 millones de euros, seguido de Sergio Canales que vale 5 MDE.

Angel Correal of Tigres during the 5th round match between Tigres UANL and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on August 16, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Cristian de Marchena/Cristian de Marchena

En cuanto a los mexicanos de Rayados, es Víctor Guzmán su jugador nacional más valioso con un precio de 5 millones de euros, seguido de Fidel Ambriz con un costo de 4.5 MDE, de acuerdo con Transfermartkt.

Tigres y Rayados pondrán a prueba a sus mejores hombres este sábado 7 de marzo en compromiso de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo de Cruz Azul tras la Jornada 9 del Clausura 2026

