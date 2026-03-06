Así va la tabla de goleo de Cruz Azul tras la Jornada 9 del Clausura 2026

Mientras muchos se preguntan cómo va la tabla de goleo tras la Jornada 9 del Clausura 2026, en este torneo de la Liga BBVA MX hay un gran aporte goleador desde el lado de Cruz Azul, el líder del campeonato y que tiene a un mediocampista como máximo artillero y queriendo acercarse al primer puesto general. Sorprende a todos.

Así como Cruz Azul fue superado por Toluca en un ránking, hay un futbolista de otro equipo que está puntero en el campeonato de goleo del Clausura 2026. No obstante, La Máquina tiene al segundo máximo goleador en lo que va de este torneo de la Liga MX. José Paradela lleva 5 goles y es el jugador con más goles de los Cementeros.

José Paradela lidera las asistencias del Apertura 2025 con 5 |@joseparadela1

La tabla de goleadores de Cruz Azul en el Clausura 2026

José Paradela (mediocentro de 27 años): 5 goles.

Agustín Palavecino (mediocentro de 29 años): 3 goles.

Rodolfo Rotondi (extremo izquierdo de 29 años): 2 goles.

Carlos Rodríguez (pivote de 29 años): 2 goles.

Gabriel Fernandez (delantero centro de 31 años): 2 goles.

Ángel Jeremy Márquez (mediocentro de 25 años): 1 gol.

Nicolás Ibáñez (delantero centro de 31 años): 1 gol.

Cabe destacar que, junto a Pumas UNAM, Cruz Azul es el equipo más goleador del Clausura 2026, con 17 goles a favor. Gracias a eso también es el líder del torneo, con 22 puntos, con 7 victorias, un empate y una derrota.

José Paradela no está tan cerca del primer puesto de la tabla de goleo

A pesar de que el mediocentro argentino es el líder en la tabla de goleadores de Cruz Azul, aún se encuentra bastante lejos del líder de goles del Clausura 2026 contando todos los equipos. Pues Joao Pedro lleva 9 anotaciones en Atlético San Luis en lo que va de este campeonato de la Liga MX.

De todas maneras, Paradela ocupa el segundo lugar entre los máximos artilleros y, desde su llegada a Cruz Azul, el argentino ya consiguió 9 anotaciones y 6 asistencias en apenas 36 partidos jugados. Números de crack.