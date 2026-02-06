Tigres vs Santos: Alineaciones de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Tigres de la UANL y Santos Laguna abren la actividad del Viernes Batanero en la Jornada 5 del Clausura 2026 con un duelo disparejo en la posiciones de la tabla general. El conjunto felino busca afirmarse en la parte alta de la tabla, mientras que los laguneros llegan urgidos de resultados y hundidos en el fondo de la clasificación.

El "Volcán" vuelve a ser un factor determinante, Tigres no pierde como local ante Santos desde hace más de 11 años y llega con confianza tras vencer a León en la jornada anterior, resultado que le dio confianza luego de un arranque irregular.

El Clausura 2026 marcó una nueva etapa para Tigres, que apostó por una reestructuración de la plantilla con la salida jugadores importantes, entre ellos Javier Aquino, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Eugenio Pizzuto.

Como parte de esta renovación, la directiva reforzó zonas clave, el movimiento más relevante fue la llegada del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, quien arribó en compra definitiva procedente del América y firmó contrato por tres años (aún no es presentado de manera oficial). También se sumaron el defensa Francisco Reyes, proveniente del Atlante, el mediocampista uruguayo César Araújo y el joven delantero Antonio Di María Yampo, de 21 años, procedente de Querétaro.

Tigres ocupa actualmente el séptimo lugar de la tabla con siete puntos y mantiene una de las ofensivas más peligrosas del torneo, lo que lo coloca como favorito para este compromiso. Santos Laguna atraviesa un momento crítico, El equipo solo ha sumado un punto en cuatro jornadas, no ha ganado en el torneo y viene de una dura derrota 4-0 ante Pumas en Ciudad Universitaria. Su defensa ha sido una de las más castigadas del campeonato.

¿Cuáles son las alineaciones del partido de la Jornada 5 del Clausura 2026, Tigres vs Santos?

Tigres: Nahuel Guzmán (#1), Edgar López (#19), Joaquim Pereira (#28), Vladimir Loroña (#32), Fernando Gorriarán (#8), Juan Brunetta (#11), Jesús Garza (#14), Diego Lainez (#16), Marcelo Flores (#20), Rômulo Zanré (#23), Ángel Correa (#7).

Santos: Carlos Acevedo (#1), Efraín Orona (#14), Emmanuel Echeverría (#17), Oscar Ortega (#19), Kevin Balanta (#35), Javier Güemez (#6), Cristian Dajome (#7), Carlos Gruezo (#11), Francisco Villalba (#21), Ramiro Sordo (#26), Lucas Di Yorio (#9).

