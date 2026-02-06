La FMF impulsa el futuro del futbol: anuncia el 2.º Congreso de Futbol Formativo

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció la realización del 2.º Congreso de Futbol Formativo: El Modelo de Desarrollo Mexicano, un encuentro clave para el presente y futuro del futbol base en el país. El evento se llevará a cabo los días 25 y 26 de febrero en el Centro de Congresos de Querétaro, con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel.

El congreso nace con un objetivo claro, que es el mejorar la formación de niñas, niños y jóvenes futbolistas, desde sus primeros contactos con el balón hasta su posible llegada al alto rendimiento. A lo largo de dos jornadas se abordarán temas fundamentales, como el acompañamiento integral de los jugadores en etapas tempranas y las estrategias que hoy aplican las principales organizaciones futbolísticas del mundo para potenciar el desarrollo.

El programa contempla las visiones de FIFA y UEFA, así como casos de éxito internacionales y nacionales, herramientas de aplicación inmediata y la presentación de las iniciativas que dan forma al nuevo modelo de desarrollo mexicano, impulsado por la FMF.

Acceso gratis al partido de México vs Islandia partido de preparación a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como valor agregado, el registro al congreso incluye un boleto para el partido de preparación entre la Selección Nacional de México e Islandia, programado para la noche del 25 de febrero en el Estadio Corregidora.

La FMF informó que el cupo es limitado, por lo que invitó a entrenadores, formadores, directivos y público interesado a registrarse cuanto antes en el sitio oficial: congreso.fmf.mx.

