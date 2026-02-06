La FMF impulsa el futuro del futbol: anuncia el 2.º Congreso de Futbol Formativo
Especialistas de FIFA, UEFA y federaciones internacionales se reunirán en Querétaro para definir cómo se forman los futbolistas del mañana, el acceso incluye partido del Tri
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció la realización del 2.º Congreso de Futbol Formativo: El Modelo de Desarrollo Mexicano, un encuentro clave para el presente y futuro del futbol base en el país. El evento se llevará a cabo los días 25 y 26 de febrero en el Centro de Congresos de Querétaro, con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel.
El congreso nace con un objetivo claro, que es el mejorar la formación de niñas, niños y jóvenes futbolistas, desde sus primeros contactos con el balón hasta su posible llegada al alto rendimiento. A lo largo de dos jornadas se abordarán temas fundamentales, como el acompañamiento integral de los jugadores en etapas tempranas y las estrategias que hoy aplican las principales organizaciones futbolísticas del mundo para potenciar el desarrollo.
El programa contempla las visiones de FIFA y UEFA, así como casos de éxito internacionales y nacionales, herramientas de aplicación inmediata y la presentación de las iniciativas que dan forma al nuevo modelo de desarrollo mexicano, impulsado por la FMF.
Acceso gratis al partido de México vs Islandia partido de preparación a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Como valor agregado, el registro al congreso incluye un boleto para el partido de preparación entre la Selección Nacional de México e Islandia, programado para la noche del 25 de febrero en el Estadio Corregidora.
La FMF informó que el cupo es limitado, por lo que invitó a entrenadores, formadores, directivos y público interesado a registrarse cuanto antes en el sitio oficial: congreso.fmf.mx.
Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF y Rafa Márquez, Auxiliar Técnico de la Selección de México te invitan al ‘Segundo Congreso de Futbol Formativo. El Modelo de Desarrollo Mexicano’, los días 25 y 26 de febrero en el Centro de Congresos de Querétaro. pic.twitter.com/Ip3oM4Pjvm— Federación Mexicana de Futbol (@FMF) January 30, 2026