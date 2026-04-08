Tigres vs Seattle Sounders: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de ida en la Concachampions 2026; marcador online

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Tigres recibe a Seattle Sounders en la Concachampions 2026, la serie de 4tos de Final se abre en el Estadio Universitario y el equipo de la Liga BBVA MX busca sacar ventaja frente a su gente antes de viajar a Washington.

Dirigidos por Guido Pizarro, el cuadro de Nuevo León encara el partido tras haber superado a Cincinnati en los Octavos de Final. Por su parte, Seattle llega de eliminar a Vancouver Whitecaps en la Concacaf Champions Cup.

En sus respectivas competencias locales, Tigres llega al duelo internacional luego de caer ante Xolos en la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Mientras que Seattle, comandado por Brian Schmetzer, viene de ganarle al Dynamo de Houston en la Fecha 6 de la MLS.

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