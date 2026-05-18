Así queda la tabla de goleo de la Liguilla tras las semifinales de la Liga BBVA MX

Cruz Azul y Pumas sobrevivieron a dos semifinales cargadas de tensión, goles y estadios explotando de nervios. Y mientras ambos clubes ya piensan en la Final del Clausura 2026, la lucha por el campeonato de goleo de la Liguilla también tomó un rumbo muy claro.

Después de unos cuartos de final caóticos y unas semifinales todavía más intensas, cuatro futbolistas comparten la cima de la tabla con tres anotaciones. Lo curioso es que solamente dos de ellos siguen vivos rumbo al título.

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Jordan Carrillo volvió a aparecer con Pumas en Ciudad Universitaria y confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera. Del otro lado, Christian Ebere sigue siendo el hombre más peligroso de Cruz Azul en la Fiesta Grande, apareciendo otra vez en la serie frente a Chivas.

Pumas vence a Pachuca y hace explotar C.U. | Resumen y goles de la semifinal

Santiago Sandoval también alcanzó los tres goles con Guadalajara, aunque el Rebaño quedó eliminado en el Estadio Jalisco tras caer ante La Máquina. El otro nombre que sigue empatado en la cima es Alejandro Zendejas, aunque América quedó fuera desde los cuartos de final en aquella serie de locura contra Pumas que terminó 6-6 en el marcador global.

Cruz Azul apagó el sueño de Chivas en el Jalisco

La Máquina volvió a pegar fuera de casa. Después del empate en la ida, el equipo de Joel Huiqui silenció el Estadio Jalisco y avanzó a la Final gracias a un triunfo trabajado y lleno de personalidad.

Jeremy Márquez abrió el marcador muy temprano para Cruz Azul, aunque Chivas reaccionó casi de inmediato con Omar Govea. Cuando parecía que la noche rojiblanca podía crecer, apareció Agustín Palavecino con un disparo desviado que terminó sentenciando la eliminatoria.

Con ese resultado, Cruz Azul disputará una nueva Final de Liga MX y mantiene vivo a uno de los líderes de goleo de esta Liguilla: Christian Ebere.

GDL 1-2 CAZ | Semifinal CL 2026 |MEXSPORT

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Pumas resistió y eliminó a Pachuca

En Ciudad Universitaria hubo menos goles, pero igual muchísimo drama. Pumas sufrió durante largos lapsos ante Pachuca, aunque encontró la clasificación gracias a otro gol de Jordan Carrillo, quien ya se convirtió en una de las revelaciones de la fase final.

El conjunto universitario soportó la presión de los Tuzos y volvió a una Final después de más de cinco años de ausencia.

Tabla de goleo de la Liguilla Clausura 2026