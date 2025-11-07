Gilberto Mora confirma que tiene ofertas de clubes europeos y revela cuándo podría irse

Gilberto Mora se ha convertido en el futbolista mexicano del momento gracias a sus actuaciones que han destacado por sobre el resto de sus compañeros tanto en sus participaciones en la Liga BBVA MX con los Xolos de Tijuana, como en el Mundial Sub 20 e incluso en la Selección Mayor, en donde fue parte importante para que México conquistara la Copa Oro 2025.

Gilberto Mora reconoce que ha llamado la atención de clubes de Europa

Con 17 años, Mora luce como una de las mayores promesas del futbol mexicano y sus actuaciones no han pasado desapercibidas por equipos de Europa, aunque por el momento solo busca enfocarse en su actualidad con el Tijuana.

"He logrado que varios clubes me busquen; no sé, pero yo trato de enfocarme en mi futbol, en la cancha, que es lo más importante, y solito se va a dar", declaró Mora en una entrevista para ESPN.

En Tijuana saben de su potencial y por ello habrían tasado su cláusula de rescisión en 30 millones de dólares como una manera de blindarlo para evitar la fuga de su talento.

Gilberto Mora destaca por su mentalidad dentro de la cancha

A pesar de su corta edad, Gilberto Mora ha destacado dentro de la cancha por no achicarse ante los momentos complicados ni al enfrentar a rivales que le doblan la edad, aspectos que destacan la mentalidad con la que cuenta.

“Es muy importante lo mental en un futbolista y sobre todo para ser un ‘serie A’; es una de las cosas más importantes tener una mentalidad siempre ganadora, que siempre busca más y más", dijo Mora.

“Siempre he tratado de tener esa mentalidad, siempre buscando ser mejor cada día y creo que hasta ahorita lo he hecho bien, me falta mucho por aprender. Teniendo esa mentalidad puedo estar en grandes clubes", agregó.

