Qué está en juego para cada equipo en la Jornada 17 del Apertura 2025: uno por uno, qué pierden o qué ganan

Hay algunos cambios para la Liguilla del Apertura 2025 y este viernes 7 de noviembre comienza la última fecha de la fase regular de la Liga BBVA MX. Varios equipos se juegan muchas cosas importantes. Pero, ¿qué gana y qué pierde cada uno?

En principio, la pelea más grande se da para ingresar al play-in: Pumas, Santos Laguna, Atlas, Querétaro FC, Atlético San Luis y Necaxa luchan por un solo lugar, el 10º puesto. A la vez, Juárez podría sacar a Chivas (que tendría un convocado a la Selección Mexicana) de los playoffs.

Instagram: América / Toluca América y Toluca pelean por el liderato del Apertura 2025.

Uno por uno: lo que se juegan los 18 equipos en los 9 partidos de la Jornada 17 del Apertura 2025

FC Juárez vs Querétaro (Estadio Olímpico Benito Juárez - Viernes 7 de noviembre, 19:00 horas)

Querétaro debe ganar sí o sí y esperar que Necaxa y Atlético de San Luis no ganen unidades y que Atlas, Santos y Pumas pierdan.

FC Juárez podría aspirar a la liguilla directa si gana y Chivas pierde. A la vez, deben recortar la diferencia de 5 goles que hay entre los dos partidos (ejemplo: Juárez gana 3-0 y Guadalajara pierde 3-0).

TE PUEDE INTERESAR:



Tijuana vs Atlas (Estadio Caliente - Viernes 7 de noviembre, 21:00 horas)

Tijuana: únicamente puede subir posiciones en el Play In.

Atlas: debe ganar y esperar que Pumas y Santos Laguna no lo hagan para meterse en el Play-In.

MEXSPORT Atlas puede entrar al Play-In.

Mazatlán FC vs Necaxa (Estadio El Encanto - Viernes 7 de noviembre, 21:00 horas)

Mazatlán FC: ya eliminado del torneo.

Necaxa: debe ganar y esperar que pierdan Atlético de San Luis, Querétaro, Atlas, Santos y Pumas.

Tigres vs Atlético de San Luis (Estadio Universitario - Sábado 8 de noviembre, 17:00 horas)

Tigres: puede alcanzar el liderato general. Debe ganar y esperar que América y Toluca empaten y que pierda Cruz Azul.

Atlético de San Luis: debe ganar y esperar que pierdan o empaten Querétaro, Atlas, Santos y Pumas.

Chivas de Guadalajara vs Rayados de Monterrey (Estadio Akron - Sábado 8 de noviembre, 17:07 horas)

Chivas: el empate le alcanza para asegurar el sexto lugar. Si pierde, debe evitar que le recorten la diferencia de 5 goles que tiene con Juárez.

Rayados de Monterrey: lo máximo a lo que puede llegar es el tercer lugar.

León vs Puebla (Estadio León - Sábado 8 de noviembre, 19:00 horas)

León: ya eliminado.

Puebla: ya eliminado.

Toluca vs Club América (Estadio Nemesio Diez - Sábado 8 de noviembre, 19:00 horas)

Toluca: debe ganar y que Cruz Azul no lo haga; o empatar y que Cruz Azul pierda para quedarse con el primer lugar.

América: debe ganar y que Cruz Azul no lo haga para tener el primer lugar.

Cruz Azul vs Pumas UNAM (Estadio Cuauhtémoc - Sábado 8 de noviembre, 21:05 horas)

Cruz Azul: debe ganar o empatar y esperar que Toluca y América empaten para tener el liderato general.

Pumas UNAM: depende de sí mismo; debe ganar para asegurarse un Play-In. Un empate o una derrota lo dejan prácticamente afuera ya que dependería de que Santos, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa no ganen.

Club de Futbol Cruz Azul y Pumas MX Cruz Azul y Pumas pelean por el liderato y el Play-In.

Santos Laguna vs Pachuca (Estadio TSM - Domingo 9 de noviembre, 17:00 horas)