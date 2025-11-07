deportes
Javier Aguirre quiere convocar a Gilberto Mora: la lesión que lo podría marginar de la Selección Mexicana

Gil Mora es uno de los 7 futbolistas que, por molestias físicas, podrían no estar en la Selección de México en esta fecha FIFA

Javier Aguirre quiere convocar a Gilberto Mora: lesión que lo podría marginar de la Selección Mexicana
Instagram Selección Nacional
Javier Aguirre quiere convocar a Gilberto Mora: lesión que lo podría marginar de la Selección Mexicana.
Diego Gonzalez
Selección Azteca
A horas de que se conozca la convocatoria, Javier Aguirre sabe que tendrá 7 bajas por lesión para esta fecha FIFA de noviembre . Entre esas, la única que genera un poco de ilusión en la Selección Mexicana es la de Gilberto Mora, el juvenil de Xolos de Tijuana que se lesionó la mano pero todavía no está 100% descartado para los compromisos de México.

Si bien todo apunta a que sería una de las bajas de la Selección Nacional de México para los partidos ante Paraguay y Uruguay, lo cierto es que distintos reportes aseguran que el ‘Vasco’ Aguirre está esperando hasta último momento para intentar convocarlo para esta doble Fecha FIFA, que tendrá el estreno del nuevo jersey del combinado tricolor .

Liga BBVA MX Apertura 2025 Tijuana 0-0 Toluca
Joshua Hernandez/Joshua Hernandez
Gilberto Mora of Tijuana during the 14th round match between Tijuana and Toluca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Caliente Stadium, on October 22, 2025 in Tijuana, Baja California, Mexico.

La lesión exacta que sufrió Gilberto Mora y provocaría que Javier Aguirre no pueda citarlo

Hace apenas una semana, Gil Mora sufrió la fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Ahora, a tan solo 8 y 11 días de los partidos contra los equipos sudamericanos, el mediocentro ofensivo del Tijuana no está completamente descartado, pero parece difícil que llegue.

TE PUEDE INTERESAR:

El último partido que jugó Mora fue el pasado 26 de octubre, en la derrota 2-0 con Tigres UANL. El crack de 17 años no pudo estar en la dura derrota de Xolos frente a Pumas UNAM (4-1).

Todo indica que Gil Mora tampoco estará para el duelo de este sábado 8 de noviembre contra el Atlas de Guadalajara, en lo que será la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga BBVA MX. Por todo eso, su convocatoria a la Selección Nacional se ve muy difícil.

Los números de Gilberto Mora esta temporada en Tijuana

  • Partidos jugados: 11
  • Encuentros disputados como titular: 10
  • Goles: 3
  • Asistencias: 1
  • Tarjetas: 0
Gilberto Mora
@gil_morita
Gilberto Mora podría perderse lo que resta del Apertura 2025

Las estadísticas de Gilberto Mora en la Selección Mexicana absoluta

  • Partidos jugados: 3
  • Encuentros disputados como titular: 3
  • Goles: 0
  • Asistencias: 1
  • Tarjetas: 0

Así le fue a Gilberto Mora en las categorías menores de la Selección Nacional de México

  • Partidos jugados: 11
  • Encuentros disputados como titular: 11
  • Goles: 5
  • Asistencias: 2
  • Tarjetas: 0.
Javier Aguirre
Selección Mexicana
